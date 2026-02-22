张家辉同老婆面上一部位似足九成 影帝新加坡唱晚宴万人空巷 关咏荷做跟得夫人超有夫妻相

现年61岁的香港影帝张家辉，近日与爱妻关咏荷一同现身新加坡，并在一个晚宴上罕有地开金口献唱，状态绝技惊四座。他深情演绎「歌神」张学友的经典金曲《吻别》，歌喉挥洒自如，让现场观众听出耳油，更有网友开玩笑说他仿佛「继承了张学友的音乐基因」。而他的受妻关咏荷亦有现场做「跟得夫人」，她虽然打扮低调但仍艳光四射，两公婆更极有夫妻相，从一个角度看双方面貌简直一模一样。

张家辉亲民互动零架子

从现场影片可见，张家辉身穿一件鲜艳的红色上衣，在台上献唱时表现得非常投入。更令人惊喜的是，他主动走下舞台，穿梭在观众席间，与前排的粉丝们近距离握手互动。此举立即引发现场观众的疯狂尖叫，大家纷纷放下美食，举起手机紧随偶像，整个晚宴场地瞬间变成了粉丝见面会，气氛热烈到最高点。

关咏荷张家辉好有夫妻相

张家辉的爱妻关咏荷当晚亦在场低调支持。打扮朴素的她毫无架子，亲切地与老公跟现场来宾合照。从照片中可见，二人站在一起时，散发著浓厚的甜蜜感。许多网民更惊讶地发现，张家辉与关咏荷极具「夫妻相」，二人的五官轮廓非常相似，尤其是侧面看，鼻子和脸部线条简直如出一辙，引来不少粉丝留言大赞「越来越似样」、「天生一对」。

关咏荷乐得做跟得夫人

近期，关咏荷乐于做个「跟得太太」，上月才陪同张家辉飞往米兰出席时装周，新春期间又一起在新加坡度岁，夫妻二人形影不离，非常恩爱。

