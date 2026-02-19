夜王丨「妈妈生Mimi」廖子妤穿旗袍获赞艳压张曼玉 大马来港发展曾全裸上阵 近年如愿夺金像奖

香港首部破亿港产片《毒舌大状》导演吴炜伦第二部执导作品《夜王》在今年贺岁档强阵出击。吴炜伦今次将战场由法庭转到以夜总会为背景，除了黄子华率领原班人马如王丹妮、廖子妤、杨偲泳、何启华和谢君豪外，还加上杨伟伦、谭文萱、COLLAR成员李芯駖等，上映至今叫好又叫座。

夜王丨廖子妤饰妈妈生获赞全片最正

今次廖子妤在戏中饰演「东日夜总会」妈妈生「Mimi」，在剧中的演出被网民热捧，尤其旗袍的造型，有网民说：「穿起旗袍的廖子妤，典雅，有古典美。与姚生共舞，媚态、笑意、举止，流露著高贵雍容的气质，好美。」还有人说：「呢个角色全套戏最正。」甚至觉得「Mimi」魅力艳压张曼玉《花样年华》。

夜王丨廖子妤与谢君豪有段微妙关系

廖子妤今次与黄子华三度合作，由《饭戏攻心》的母子、《毒舌大状》的死对头，到《夜王》的情人，每次合作都有不同的火花，而今次廖子妤与谢君豪有一段微妙的关系，谢君豪亦曾赞廖子妤戏内最有吸引力：「姚生一见到Mimi真系目不转睛！」甚至有人觉得《夜王》暗中向《胭脂扣》致敬：「廖子妤饰演的Mimi与姚生的关系，是《胭脂扣》里如花与十二少关系的相反。《胭脂扣》是名妓寻找少爷，如花访寻 52 年前的情人十二少。相反，《夜王》是少爷访寻舞小姐。姚生对Mimi一见钟情，因她与当年深爱的舞小姐长相极似，想向Mimi打听对方的下落。穿起旗袍的廖子妤，典雅，有古典美。与姚生共舞，媚态、笑意、举止，流露著高贵雍容的气质，好美。虽然19岁半的葵芳好抢Fo，但值得我睇多一次的，唯有廖子妤。我眼中，她才是《夜王》的女主角。」

夜王丨廖子妤用最大诚意饰演每个角色

不少人留言表示认同：「不能认同更多，如果可以，希望佢攞金像奖女主角，呢个角色全套戏最正。」、「廖子妤真系好靓，靓到喊，着旗袍同姚生跳舞𠮶段简直可以用倾国倾城嚟形容（揾唔到剧照T^T），我系女都沉晒。演技超级好，每句对白每个微小动作都，真挚动人，最尾耳环𠮶段又呃咗我几滴眼泪。」、「已经睇咗两次， 演得好好， 将Mimi嘅聪慧，知性，痴情都演得好到位立体。 𠮶一份对欢哥坚定默默嘅爱，好感动。」、「冷艳又得，可爱又得。」、「演出一次比一次更有惊喜，今次真系做得好好。」对于大家的厚爱，廖子妤说：「睇到！ 谢谢你，我会继续用我最大的诚意去饰演好每一个角色。」导演吴炜伦亦说：「Mimi确实好得人钟意，多谢欣赏，多谢。」

夜王丨廖子妤2012年从大马来港追梦

廖子妤2012年从来马来西亚来港追梦，早期工作多数为模特儿，为了争取演出机会，即使演出要全裸都接，当时首部电影是泰迪罗宾监制的《末日派对》，戏中有一幕被童党脱光衣服，廖子妤曾说：「只得番胸围同内裤，要瞓喺冰冷嘅地下，之后尽全力去推开佢哋。」拍毕《末日派对》不久，廖子妤再拍过几部电影，包括《同班同学》全裸演援交少女，但没有为她带来太多工作机会，直至《骨妹》入围第36届香港电影金像奖最佳女配角提名，才开始感受到转变：「以前我去event，公司会带一堆模特儿，𠮶阵Super Girl比较红，我哋同佢哋一齐影相，一啲比较恶嘅记者会话：『喂，啊边个，你企过𠮶边』，直至《骨妹》之后变成『阿Fish，你企𠮶边」，我开始觉得自己系一个香港演员。」近年廖子妤终挨出头，在《第32届香港电影评论学会大奖》凭《像我这样的爱情》夺得「最佳女演员」，今年４月举行的《第44届香港电影金像奖》凭《像我这样的爱情》首度提名「最佳女主角」。

