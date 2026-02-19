前TVB男星携「50亿爱妻」赴英与雷颂德夫妇贺岁 三子女留学英国 曾自爆返港避疫艰辛史

音乐人雷颂德（Mark）与太太梁家玉自2018年移居英国后，生活写意。近日农历新年，他们获好友吴家乐带同豪门太太周蕙蕙，亲身飞往英国登门拜年，场面温馨热闹。雷颂德在IG分享合照，可见雷颂德夫妇与吴家乐夫妇四人均穿上应节的红色衣裳，身前摆放著由梁家玉亲手炮制的豪华盆菜，雷颂德分享：「老婆做了每年都做的盆菜！当然也做了最好吃的萝卜糕！」对梁家玉的厨艺赞不绝口。

雷颂德吴家乐异乡重聚

吴家乐与雷颂德相识多年，两人因同样热爱电单车而结为好友。吴家乐的三名子女目前均在英国留学，相信他这次是特意趁著农历新年假期，与太太周蕙蕙飞往英国与子女团聚，并顺道探望老朋友，共度农历新年。

吴家乐是廿四孝爸爸

吴家乐于2006年与豪门千金周蕙蕙结婚，婚后育有一女及一对挛生儿子。他曾在访问中自言是位「严父」，为家中定下不少规矩。在疫情初期，他与太太更曾因担心子女安全，排除万难，特地飞往英国经杜拜、巴林转机，才将三位子女接回香港，足见爱子心切。如今子女再次在英国求学，吴家乐表示，虽然有时差，但仍会透过视像电话等方式轻易联系，并乐于见到孩子们学会独立，不要求他们事事报到，只要知道他们安全便已足够。

