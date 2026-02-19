梁洛施绝美拜年展惊人气质 曝光2万呎豪宅如巨型商场 拥旋转楼梯极具气派市值5亿

现年37岁、已是三子之母的梁洛施（Isabella），近年生活养尊处优，丝毫没有让岁月在脸上留下痕迹。趁著马年来临之际，她心情大好地在社交媒体上发布新照片，向粉丝们送上新年祝福。照片中，梁洛施身穿喜庆的红色上衣，抱著爱犬站在豪宅内，露出甜美灿烂的笑容，少女感十足，状态绝佳，完全不像即将步入四十大关的女性。

梁洛施豪宅市值达5亿

随著拜年照的发布，她所居住的超级豪宅内部细节也随之曝光。从照片背景可见，其寓所内部空间极为宽敞，拥有一整列落地玻璃，配上光洁如镜的黑色大理石地板，整体感觉彷如置身于巨型高级商场，气派与艺术感并存，奢华程度令人惊叹。事实上，梁洛施的这座豪宅位于港岛石澳，占地超过2万呎，据悉市值已高达5亿港元。大宅内部装潢更是巧夺天工，不仅有极具气派的巨型旋转楼梯，更有充满艺术感的欧洲式浮雕，整体设计堪比皇宫，尽显贵气。

梁洛施去年正式跟马浴柯拍拖

事业和生活惬意的同时，梁洛施的爱情也迎来了春天。她去年被媒体拍到与内地导演兼演员马浴柯十指紧扣地约会，正式公开新恋情。如今两人依然如胶似漆，爱得甜蜜。沉浸在爱河中的梁洛施，在男友身边尽显小鸟依人，幸福之情溢于言表。

梁洛施曾认恋爱脑

感情得意，也让外界再度关注她过去的恋爱经历。梁洛施早年在接受内地主持鲁豫的访问时，曾大方承认自己是「恋爱脑」，当年为了爱情可以奋不顾身。她坦言：「我爱他就是爱他，就这么简单，回头望我没有后悔。」即使妈妈当时曾作出提醒，她依然选择为爱向前冲，并表示所有后果都自己承担。

梁洛施为富豪前度而崩溃

然而，这段轰烈的爱情结束后，她也坦承自己经历过一段长时间的崩溃时刻。梁洛施在访问中说：「那段时间不开心，情绪上、心理上那个状态，真的围绕了好几年。」她花了近七年时间才真正走出情伤，学会放下执著。如今，她与孩子们的父亲维持著良好的父母关系，心态也变得更加成熟通透，正如她所领悟的：「上天是自有安排。」

