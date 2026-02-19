90年代TVB「多情小生」劲走样？近照惊见断崖式衰老 身形暴瘦健康惹担忧

90年代TVB一线小生江华因在剧集《西游记》饰演「唐三藏」而走红，其后曾演出不少剧集，如《寻秦记》、《九五至尊》和《楚汉骄雄》等，但到了2005年拍完《凤舞香罗》后大幅减产，曾有指因严重腰椎间盘突出导致抑郁，须全面停工，长达三年「瞓唔到、企唔到、坐唔到」，剧痛令他日夜心慌、对任何事都感到恐惧，他指当时「已经系崩溃咗」。

江华外貌出现断崖式衰老

江华当年在《寻秦记》一人分饰两角，分别饰演「连晋」及「嫪毐」，在剧中是主要大奸角，跟古天乐饰演的项少龙更是死对头，虽未有参与电影《寻秦记》的演出，不过因为此片掀起的《寻秦记》热潮再次受到大众关注，皆因他对于未有被邀请演出而耿耿于怀，但事件反而令江华意外得到商演机会，在农历新年北上揾钱，不过他冻龄力不再，外貌出现断崖式衰老。

江华状态不复当年

江华在新春佳节北上吸金，在内地景区再现扮演雍正皇帝与游客互动，当年江华在《九五至尊》饰演清朝皇帝「雍正」，本来「吕四娘」张可颐饰想刺杀「雍正」，但二人遇到一次水龙卷，结果被带到200多年后的现代社会，「雍正以「李大虾」身分生活，后来加入兆康建材做员工，运用才智谋略，由办公室助理成功变成部门副经理，深得大老板嘅信任。今次江华在内地景区再次穿上龙袍后充满霸气，可惜状态不复当年，进入景区时虽穿上一件抢眼的蓝色羽绒外套，头戴黑色毛线帽及太阳眼镜，打扮新潮，星味不减。不过江华的身形明显清减，有网民更发现江华脸颊凹陷，颧骨突出，即使有太阳眼镜遮挡，但仍难掩眼角的鱼尾纹，脸上亦布满不少皱纹兼惊现「树根颈」。幸好江华的精神状态尚可，但与过往在萤幕上意气风发的「雍正」、「唐三藏」等经典形象相比，显得清瘦和沧桑不少。

江华因身形「暴瘦」惹外界担忧

不过有人说：「面部为啥没普通人平整？」、「因为是正常60多岁老人没有打玻尿酸，就这样！」、「老了还是不能太瘦。」、「喜欢他的演技，可惜了，他是不是应该做下美容，保养下」、「又话唔复出，又去商演？」江华近年多次因身形「暴瘦」惹外界担忧，曾因身形明显瘦削、面颊凹陷、皱纹加深，被形容为「纸片人」，甚至有网民纷纷留言问「系咪好重病？」、「点解瘦成咁？」​不少粉丝见到他比太太麦洁文更显苍老，直言替他健康担心，但江华觉得老去也可以有老去的优雅：「我就完全无执过嘅，人其实自然啲就好，今日你搞到好靓都好，但你系咪打算搞到死𠮶日都仲要搞？」他指出，健康的根本在于能否接受自然的变化，不必强求外在的完美，任何问题都唔系人哋，系你自己。当你开窍、明白咗，就唔会再去纠结。」

