Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

夜王｜舞小姐「葵芳」搞笑乡音借镜一女星 蔡蕙琪演艺毕业演舞台剧6年 「真身」系靓女

影视圈
更新时间：21:00 2026-02-18 HKT
发布时间：21:00 2026-02-18 HKT

贺岁喜剧《夜王》自上映以来气势如虹，首日票房即冲破千万大关，刷新影史纪录。在黄子华与郑秀文的星级阵容之外，片中饰演「夜总会囡囡」葵芳的舞台剧演员蔡蕙琪（Kay）意外弹出，凭著其独特的搞笑乡音和坚称「十九岁半」的搞笑演出，被网民激赞为全片「MVP」，风头一时无两。

夜王丨蔡蕙琪试镜奇招获赏识

蔡蕙琪的成功并非偶然。原来在最初的试镜中，剧本里根本没有「葵芳」这个角色。据蔡蕙琪在专访中透露，当时副导演要求她演绎一个「发姣」的美艳小姐，但身为舞台剧演员的她却屡试屡败，一「发姣」就引来全场爆笑，让她一度以为机会渺茫。

相关阅读：夜王｜黄子华泼墨纹身非化妆效果 传源自拍拖十年旧爱 张振朗女友杨偲泳大量镜头被删性感照首曝光

夜王丨蔡蕙琪扮林明祯

在觉得自己没机会入选后，蔡蕙琪抱著「玩尽佢」的心态，忽发奇想，决定借鉴马来西亚女神林明祯那种既性感又带有可爱口音的形象。她在影片中笑言：「我一谂起『姣』，就谂起林明祯，跟住我就试下用一个『林明祯 filter』去做呢个夜总会小姐」。这个意外的尝试，催生出一个带有乡音的奇特角色，结果这段试镜片段让导演团队「看一次笑一次」。导演吴炜伦对其专业且充满惊喜的表现大加赞赏，更因此得到启发，特意为她度身订造了「葵芳」这个极度抢镜的角色，可谓一次「错有错著」的完美示范。

夜王丨「葵芳」之名源于舞台剧生涯

对于角色为何取名「葵芳」，蔡蕙琪解释这与她的舞台剧背景有关。她曾是中英剧团的驻团演员，而剧团长期合作的表演场地正是「葵青剧院」。当导演组在讨论这位有趣的演员时，有人形容她「成日喺葵青做戏」，「葵下葵下」就演变成了「葵芳」，这个充满地道特色的名字便由此诞生。

相关阅读：《夜王》优先场票房累积近200万 黄子华「欢哥」上身狂派利是 廖子妤入围金像奖「影后」已心足

蔡蕙琪跟黄子华对戏紧张到落泪

作为黄子华的忠实粉丝，蔡蕙琪坦言得知能与偶像合作时极度兴奋，但随之而来的是巨大的压力。她担心自己首次拍摄电影会拖累进度，甚至主动要求与黄子华对戏排练。她回忆道：「𠮶次对对白我有啲激动，喊到收唔到，有5成系因为太紧张。」幸好，黄子华在正式拍摄时给予了她极大的支持和安慰，叫她放松，并用眼神给予信心，最终让她能放下压力，完美地演活了「葵芳」这个角色。黄子华之后于访问中盛赞蔡蕙琪，指她的角色又搞笑又抢戏，希望观众要多认识这位出色演员。

蔡蕙琪舞台剧经验丰富

蔡蕙琪舞台剧经验丰富，她2019年从香港演艺学院戏剧学院毕业，之后加入中英剧团成为驻团演员。在学期间，她曾凭《加数机》中的Daisy一角获得杰出演员奖，并参与多部校内演出包括《我自在江湖》等，更随戏剧学院远赴英国伦敦演出。加入中英剧团后，她参与了《解忧杂货店》、《代父重婚》等舞台剧。

相关阅读：《夜王》上映首日票房破866万 刷新黄子华开画票房纪录

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
汪明荃逾6000万豪宅团拜直击！360度无敌海景奢华内部装潢全曝光 宽敞楼梯坐半百尽显好客之道
汪明荃逾6000万豪宅团拜直击！360度无敌海景奢华内部装潢全曝光 宽敞楼梯坐半百尽显好客之道
影视圈
6小时前
多间连锁茶记餐厅实施「新年价」  港男指加二无阻坐满6成客：边个话市道唔好 网民点出真实情况...
多间连锁茶记餐厅实施「新年价」  港男指加二无阻坐满6成客：边个话市道唔好 网民点出真实情况...
饮食
8小时前
王菲春晚后台疑凸点惹议：没穿内衣没大不了 「目露凶光」画面流出 网民斥不把粉丝当家人
王菲春晚后台疑凸点惹议：没穿内衣没大不了 「目露凶光」画面流出 网民斥不把粉丝当家人
影视圈
4小时前
陈慧琳两子正面罕曝光！「虾饺仔」呆萌样似足宋仲基 180cm身高超越妈妈 细仔刘琛尽得爸爸真传
陈慧琳两子正面罕曝光！「虾饺仔」呆萌样似足宋仲基 180cm身高超越妈妈 细仔刘琛尽得爸爸真传
影视圈
1小时前
新年派错$500利是畀看更 港女心痛求救 行内人爆「潜规则」：收到大额利是会...｜Juicy叮
新年派错$500利是畀看更 港女心痛求救 行内人爆「潜规则」：收到大额利是会...｜Juicy叮
时事热话
4小时前
屎水淹全家！公屋2楼新年惊变「黄金屋」 物管人揭低层「喉管陷阱」：注定硬食｜Juicy叮
屎水淹全家！公屋2楼新年惊变「黄金屋」 物管人揭低层「喉管陷阱」：注定硬食｜Juicy叮
时事热话
7小时前
26岁港男离奇陈尸台北五星级酒店 疑未按时退房职员查看揭发
00:45
26岁港男陈尸台北五星级酒店 警方初步调查：排除他杀
两岸热话
2小时前
马年金钞热销卖到断市 仅售千元 大赞好过现金利是「纪念理财一举两得」
马年金钞热销卖到断市 仅售千元 大赞好过现金利是「纪念理财一举两得」
投资理财
2026-02-17 10:38 HKT
郑欣宜消失近一年罕有现身办年货 一个细节泄露健康状况
郑欣宜消失近一年罕有现身办年货 一个细节泄露健康状况
影视圈
2026-02-17 12:00 HKT
Banker弃高薪转卖珍珠奶茶 老板以为「疯了」 如今变年收入45亿全球品牌
Banker弃高薪转卖珍珠奶茶 老板以为「疯了」 如今变年收入45亿全球品牌
投资理财
6小时前