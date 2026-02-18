夜王｜舞小姐「葵芳」搞笑乡音借镜一女星 蔡蕙琪演艺毕业演舞台剧6年 「真身」系靓女

贺岁喜剧《夜王》自上映以来气势如虹，首日票房即冲破千万大关，刷新影史纪录。在黄子华与郑秀文的星级阵容之外，片中饰演「夜总会囡囡」葵芳的舞台剧演员蔡蕙琪（Kay）意外弹出，凭著其独特的搞笑乡音和坚称「十九岁半」的搞笑演出，被网民激赞为全片「MVP」，风头一时无两。

夜王丨蔡蕙琪试镜奇招获赏识

蔡蕙琪的成功并非偶然。原来在最初的试镜中，剧本里根本没有「葵芳」这个角色。据蔡蕙琪在专访中透露，当时副导演要求她演绎一个「发姣」的美艳小姐，但身为舞台剧演员的她却屡试屡败，一「发姣」就引来全场爆笑，让她一度以为机会渺茫。

夜王丨蔡蕙琪扮林明祯

在觉得自己没机会入选后，蔡蕙琪抱著「玩尽佢」的心态，忽发奇想，决定借鉴马来西亚女神林明祯那种既性感又带有可爱口音的形象。她在影片中笑言：「我一谂起『姣』，就谂起林明祯，跟住我就试下用一个『林明祯 filter』去做呢个夜总会小姐」。这个意外的尝试，催生出一个带有乡音的奇特角色，结果这段试镜片段让导演团队「看一次笑一次」。导演吴炜伦对其专业且充满惊喜的表现大加赞赏，更因此得到启发，特意为她度身订造了「葵芳」这个极度抢镜的角色，可谓一次「错有错著」的完美示范。

夜王丨「葵芳」之名源于舞台剧生涯

对于角色为何取名「葵芳」，蔡蕙琪解释这与她的舞台剧背景有关。她曾是中英剧团的驻团演员，而剧团长期合作的表演场地正是「葵青剧院」。当导演组在讨论这位有趣的演员时，有人形容她「成日喺葵青做戏」，「葵下葵下」就演变成了「葵芳」，这个充满地道特色的名字便由此诞生。

蔡蕙琪跟黄子华对戏紧张到落泪

作为黄子华的忠实粉丝，蔡蕙琪坦言得知能与偶像合作时极度兴奋，但随之而来的是巨大的压力。她担心自己首次拍摄电影会拖累进度，甚至主动要求与黄子华对戏排练。她回忆道：「𠮶次对对白我有啲激动，喊到收唔到，有5成系因为太紧张。」幸好，黄子华在正式拍摄时给予了她极大的支持和安慰，叫她放松，并用眼神给予信心，最终让她能放下压力，完美地演活了「葵芳」这个角色。黄子华之后于访问中盛赞蔡蕙琪，指她的角色又搞笑又抢戏，希望观众要多认识这位出色演员。

蔡蕙琪舞台剧经验丰富

蔡蕙琪舞台剧经验丰富，她2019年从香港演艺学院戏剧学院毕业，之后加入中英剧团成为驻团演员。在学期间，她曾凭《加数机》中的Daisy一角获得杰出演员奖，并参与多部校内演出包括《我自在江湖》等，更随戏剧学院远赴英国伦敦演出。加入中英剧团后，她参与了《解忧杂货店》、《代父重婚》等舞台剧。

