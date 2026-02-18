泰国命理师Mor Plai预言香港恐有空难？曾算中「缅甸地震」 警告26年上半年勿到3地区旅行

因曾准确预言2025年缅甸地震而声名大噪的泰国著名预言家「神婆Mor Plai」，近日再度对2026「火马年」的运势提出警告，内容引发网民热议。她罕有地以神秘代号「HJT」示警，呼吁民众在2026年上半年，应避免前往这三个地方旅游，更忧心忡忡地表示，届时恐怕有严重的空难发生。

Mor Plai说出神秘代号「HJT」

根据YouTube频道《Kiinthailand奇在泰国》整理的片段，Plai师傅在受访时，特别点出2026上半年有3个不建议泰国民众前往的旅游地点。她并未直接说出地名，而是给出了神秘的字母缩写「HJT」。此举立即在网路上引发热烈讨论，网民纷纷化身「键盘柯南」，猜测「HJT」所代表的地区，H是夏威夷或香港，J是日本 (Japan) 或印尼雅加达 (Jakarta) ，T则是台湾 (Taiwan) 或泰国 (Thailand) 。此外，更有熟悉机场代码的网民指出，蒙古国呼吉尔特机场的IATA代码正正就是「HJT」，为这个谜题增添了更多可能性。

相关阅读：香港恐被海啸波及？泰国爆红命理师Mor Plai大胆预言：会地震 日本或将有火山爆发

Mor Plai忧心空难

除了旅游地点的警示，Plai师傅更语气沉重地提出了对航空安全的担忧。 她直言「关于飞机的事情都很吓人」，并严肃呼吁相关航空公司必须做好飞机的维护与检查工作。

Mor Plai指今年将发生严重灾难

当被问到2026年是否会发生伤亡惨重的灾难时，她面色凝重地点头确认，并表示不知道具体会发生在哪个地方，但真诚地祈祷这一切不会成真，更说「希望这只是我的一场梦」。据其他报导补充，Plai师傅强调，这场潜在的空难可能源于「人为疏忽」或「航空公司维修保养不当」，而非不可抗力的天灾。

Mor Plai指将 「水火并行」

在天灾方面，Plai师傅预测2026年可能会出现「水火并行」的极端现象，意指同一个时间点，一个地区正饱受水灾之苦，而另一个地区却发生严重火灾。这些灾害的成因可能包含人为、战火或纯粹的天灾。不过，她也带来一丝好消息，指出2026年的地震情况应不会像2025年那样，发生导致曼谷大楼倒塌的严重余震。

相关阅读：2026马年运程︱5大玄学家12生肖运势逐个点评！苏民峰/麦玲玲/李丞责/ 唐碧霞/云文子

居泰罗敏庄去年被地震吓到爆喊：