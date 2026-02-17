初一福利热辣辣｜「麦明诗哎呀大嫂」骚喷血上围  前TVB咪神俯身晒胸  视后港姐加入战团

马年来临，一众女星纷纷在大年初一于社交媒体上载贺年福利照，向粉丝送上祝福。今年战况尤其激烈，当中要数「麦明诗哎呀大嫂」之称的陈熙蕊，以及前TVB咪神白云最有睇头，二人性感程度爆灯，为网民带来一个热辣辣的马年！

陈熙蕊低胸高钗裙超喷血

早前被误认为麦明诗哥哥麦明山女友的TVB女星陈熙蕊，亦藉大年初一劲骚骄人身段。她穿上一袭浅紫色的吊带低胸晚装，胸前镶满闪石，极尽华丽，而「中门大开」的程度更是令人咋舌。这条极「虾人着」的裙子，高钗设计尽骚其修长美腿，陈熙蕊凭借其有料身材完美驾驭，再配合她精致的妆容和甜美笑容，可谓赏心悦目，喷血指数极高。

白云火红珠片俯身晒胸

而一向不吝啬展示火辣身材的白云，今年继续没有让粉丝失望。从她的贺年照可见，她身穿一袭火红色的珠片长裙，超低胸的挂颈设计，完美展现了她夸张的傲人上围，视觉效果震撼。当她一转身，整个白滑玉背更是一览无遗，极其诱人，配上充满年味的锦鲤背景，性感又不失贵气。

龚嘉欣黄嘉雯加入战团

除了白云与陈熙蕊，TVB的港姐冠军、视后、最佳女配角也纷纷加入「福利战团」，各展美态。视后龚嘉欣穿上浅绿色单肩纱裙，在桃花的映衬下，仙气十足，贺年感满满；最佳女配角傅嘉莉以一身红色长裙示人，坐在椅子上骚出白滑长腿，极度诱惑；港姐冠军黄嘉雯则与爱驹「飞马座」一同亮相，她穿上型格的黑色皮衣配短裤长靴，其爱驹早前赢出赛事带来逾200万奖金，人马皆富贵。

东张女神长腿玉背有睇头

两位「东张女神」和两位人妻女星也各自各精彩，东张女神俞可程穿上超短的黑色开衩旗袍，大骚白滑长腿，充满古典美；邓凯文以一身火红色的喱士晚礼服亮相，大骚诱人玉背。孙慧雪虽然穿上「包到冚」的闪片旗袍，但其丰满上围依然遮不住，曲线动人；文咏珊（Janice Man）则手持小灯笼，展现可爱少女感，风格截然不同。而港姐钟翠诗同样选择红色旗袍，背部的喱士透视设计，尽现其靓靓玉背。