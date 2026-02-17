姚焯菲纽约过农历新年感孤独 摆巨型桃花阵催旺姻缘事业 常跟李克勤儿子互动放闪

现年19岁的姚焯菲，凭《声梦传奇》而人气急升，成为「国民初恋」，受到TVB力捧，只是姚焯菲要到美国纽约大学修读为期4年的Music Business课程，变相跟粉丝见面的机会买少见少，除了每逢长假期返港「吸金」外，她也会不时更新ig及小红书，跟粉丝保持互动，近日新春佳节，姚焯菲就分享自己的近况，又表示今年农历年要在纽约过有点孤独，而在她的住所，更摆了巨型桃花阵，姻缘财运两者兼得。

姚焯菲纽约过年游唐人街

姚焯菲近日飞返美国纽约继续学业，但爱热闹的她，在新春佳节要留在异地，始终不如香港热闹，她在小红书更新状况，并表示「今年在纽约过，有点孤独，祝大家马年身体健康、出入平安、马到功成。」姚焯菲分享的近照，见到她去了唐人街，四围蹓跶，又拿起传统的舞狮玩偶拍照，打卡留念。另一张照片中，姚焯菲身穿桃红色衬衣，上围非常澎湃，见她正跟朋友开大食会，朱古力棉花糖、甜点，放满了整张餐桌，看来姚焯菲要好好控制饮食，小心过量。

姚焯菲摆桃花阵催姻缘运

姚焯菲跟同校的李克勤长子李立仁，因经常在IG互动而传出绯闻，虽然姚焯菲曾澄清二人仅为朋友，但早前二人温馨拖手互动影片流出，再次引起网民热议。姚焯菲分享的近照中，在沙发旁放了巨型桃花，传统上有催旺姻缘及财运之说，姚焯菲来年的爱情运及歌唱事业，肯定可以更上一层楼，让粉丝相当期待。

姚焯菲跟李克勤儿子甜蜜互动

姚焯菲的绯闻男友李立仁，于美国纽约大学修读电电视学系，而姚焯菲则攻读音乐商业学系，两人早在去年开学半个月已成为好朋友，经常在社交平台互动。有传二人在共同的学术导师牵线下交换了联络方法，姚焯菲最初不知道李立仁是李克勤的儿子，直至见面后才发现是星二代，李克勤知道儿子跟姚焯菲是同学后，亦曾叮嘱两人要互相照应，看来对清纯可人的姚焯菲十分满意，早已大开绿灯。

