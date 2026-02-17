TVB「上位女神」东铁搭霸王车遭断正 回家吃团年饭坐头等被查飞 自爆丑怪经历：我冇面见人

现年30岁的《东张》女神梁敏巧（Maggie），去年凭TVB恋综《女神配对计划》，而人气急升，虽然未能脱单，但广告及主持工作接踵而来，钱途无限。梁敏巧至今生活仍然相当贴地，经常乘搭港铁出入，近日她乘搭东铁头等回家吃团年饭，却被港铁职员查票「断正」搭霸王车，梁敏巧自爆当时觉得「好丑怪」，今日她就于网上详述这次丑怪经历。

梁敏巧回家团年坐东铁头等

梁敏巧近日在ig分享乘搭港铁经历，因为「大头虾」而不慎坐了一次霸王车，被职员查票发现后，她频呼「好丑怪」。梁敏巧贴文分享事情始末：「因为换电话关系，我张学生八达通又唔知点解过唔到新电话，搞咗好耐都唔得，所以我直头无用八达通好一段日子了。我搭港铁都系用Alipay，刚刚搭东铁回家吃团年饭，我拎住几袋嘢返屋企比daddy、 mummy。又多人到痴咗线(真系水泄不通)，咁就破例搭下头等啦。」

梁敏巧自辩无知获放生

梁敏巧透露自己惯性用Visa付费时，手机都会震动，当时她用Alipay付款乘搭港铁，也因为有震而误以为已经成功付款，「咁部电话震咗下我就以为比钱成功啦，职员某个站就上车check 票，就话我无比钱啦，原来我先知坐头等用Alipay 比的话，系要入闸前就要选定，港铁职员都好好。知我无知而放过我。我认样衰㗎。真系好丑怪。好丑怪呀，只系因为无知我无面见人呀」。梁敏巧最怕网民指她离地，所以辩称就是因为她乘东铁不坐头等，才会有这次「样衰」的经验，更提醒大家入闸前要拣定头等或普通车厢，避免被职员捉到逃票。

梁敏巧曾被拍港铁睡相

梁敏巧参选2019年港姐入行，拍过的TVB剧集包括《爱．回家之开心速递》》、《金式森林》，近年主持《东张西望》成功入屋，而去年参加《女神配对计划》，令她演艺事业更上一层楼，但她不改悭家本色，经常乘搭港铁出入，早前她在港铁车厢内「瞌眼瞓」，就被网民拍下睡相放上网，女神再次被赞生活亲民贴地。

