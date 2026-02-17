78岁汪明荃大红大紫贺马年  气色绝佳状态惊人  一特征疑暗藏健康隐患：阿姐要休息多啲

现年78岁的「阿姐」汪明荃（Liza姐）作为TVB的镇台之宝，向来非常重视农历新年。继早前被捕捉到亲自拖车仔办年货后，日前她再于家中拍片，向大家展示客户送赠的名贵麻雀贺年礼物。片中的阿姐一身绝美的红色贺年造型，显得精神焕发，心情极佳，然而却有眼利的网民发现，近镜下她的双手似乎出现不自主的颤动，旋即引发粉丝对其健康的担忧。

汪明荃红色套装贺岁

从影片中可见，阿姐化上精致妆容，身穿一套高贵的红色套装，对著镜头中气十足地介绍这份来自客户的礼物。她喜气洋洋的形象充满节日气氛，气色绝佳，尽显大方得体的巨星风范。阿姐笑言自己并非麻雀高手，但对这份如此精美的礼物依然心怀感恩，整个开箱过程都流露出兴奋之情，心情大靓，状态绝佳。

相关阅读：汪明荃办年货「惊人造型」惹热议 手持巨物尽展平民巨星风范 网民：贴地过隔篱屋师奶

汪明荃不由自主手震

不过，当镜头拉近拍摄阿姐打开礼物盒的动作时，有细心粉丝留意到，她的双手在用力打开盒扣及拿起麻雀牌时，出现了几次不自主的震动。这一幕让不少粉丝感到担心，纷纷留言希望78岁的阿姐在马年能够减少工作，务必要好好保重身体，「阿姐要健康呀！」、「希望Liza姐凡事慢一点，多点休息」。

汪明荃因为手拎重物才手震？

然而，亦有另一批网民提出不同看法，认为大家不必过于惊慌。他们指出，该红色礼物盒看起来相当沉重且结构稳固，阿姐需要花费不少力气才能将其打开，并逐层取出有分量的麻雀牌。因此，手部的轻微颤抖很可能只是用力过度所致的自然生理反应，并非健康问题的警号，希望大家不用太担心。

相关阅读：汪明荃惊现超市做Promoter？亲自下厨引围观场面墟冚 与市民零距离互动展巨星风范