谭咏麟马年新发型撞样「花轮同学」 维园跳劲舞贺岁叻过后生仔 祝福港人「新年一定OK」

影视圈
更新时间：09:00 2026-02-17 HKT
发布时间：09:00 2026-02-17 HKT

乐坛「校长」谭咏麟（阿伦）虽然已届75岁高龄，但向来有著「年年廿五岁」的心境和外貌，状态好得惊人。近日在马年即将到来之际，阿伦再次展现其冻龄传说，以一身超凡活力，为全港市民送上新年祝福！

谭咏麟新发型撞样花轮同学

谭咏麟日前偕同明星足球队的「老六兄弟男团」惊喜现身维园年宵花市，感受过年气氛。阿伦换上了一个全新的发型，将头发「吹埋一边」，显得神采飞扬。有眼尖的网民看到后，不禁笑指他的新造型像极了经典动画《樱桃小丸子》中的富家公子「花轮同学」，同样的潇洒帅气，引发网上热议。

相关阅读：75岁谭咏麟打扮平民「激凸」游上水 街坊装落老区发放重量级惊喜 买金鱼变签名会

谭咏麟与女小贩亲民互动

在热闹的花市中，身家丰厚的阿伦丝毫没有巨星架子。从影片可见，他走到一个榴梿摊档前，与卖榴梿的女小贩相谈甚欢，两人笑容满面，气氛极度融洽。女小贩更是热情地送上几盒榴梿产品，阿伦与团队一同接过并开心合照，尽显其亲民、贴地的一面，不愧是陪伴香港人成长的开心果。

谭咏麟状态大勇劲歌热舞

最令人惊喜的是，阿伦更在维园的中心，带领一众比自己后生一截的团队成员，即场大唱大跳其首本名曲《卡拉永远OK》。虽然已是团队中年纪最大的一员，但阿伦的舞姿却是全场最劲、最有活力的一个。他跟著节拍，动作标准有力，脸上挂著灿烂的笑容，丝毫不见疲态，完全不像一位75岁的长者。影片的最后，他们更一同祝愿大家「新年一定OK！」，为香港市民注入满满的正能量。

相关阅读：谭咏麟丧撩前《爱回家》女星宝刀未老  撒娇触碰「校长」敏感部位画面曝光  网民：弥漫粉红泡泡

