钟嘉欣温哥华亲自摆档卖糖果贴地贺岁 贺年Look少女味浓引粉丝暴动 9岁饼印女落力推销

现年41岁的前TVB一线花旦钟嘉欣（Linda），自2015年嫁给加拿大脊医老公Jeremy Leung后，育有两女一子，家庭生活幸福美满。近日，为庆祝农历新年，钟嘉欣极其贴地现身温哥华Aberdeen Centre商场，与9岁大女Kelly一同摆档卖糖果，意外引来当地粉丝「暴动」，场面墟冚，其绝佳状态更成为全场焦点。

钟嘉欣女神降临市集

活动当日，钟嘉欣身穿一件鲜红色拉链外套，配搭简洁的白色内搭和牛仔裤，一身打扮充满活力，少女感极浓，完全看不出已是三子之母。从现场影片及照片可见，钟嘉欣的糖果摊位「3sDried Freeze Dried Candy」前人头涌涌，被热情的粉丝层层包围。

钟嘉欣跟粉丝亲民互动

尽管人潮拥挤，钟嘉欣全程保持著甜美可掬的笑容，对粉丝的合照要求更是来者不拒。无论是与粉丝自拍，还是亲切地介绍产品，她都极具耐心，丝毫没有明星架子。有粉丝在网上激动分享：「真人真的好温柔好有气质，那种很自然、很舒服的美」、「皮肤状态超级好，笑起来很甜」，大赞她「人美心善」，亲民的态度令现场粉丝纷纷表示：「全都恋爱了！」

钟嘉欣9岁饼印女精灵助阵

除了钟嘉欣本人，她9岁的大女儿Kelly亦成为另一亮点。Kelly与妈妈一同在摊位帮忙，面对人群毫不怯场，十分精灵可爱。她不仅落力地向顾客推销糖果，更展现出小老板的架势。在旁的粉丝称赞：「她女儿真的好乖！！一点都不害羞～」Kelly遗传了妈妈的优良基因，五官标致，与钟嘉欣俨如饼印，母女档温馨画面吸引了不少人的目光。

