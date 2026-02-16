TVB「头号是非女神」宣布拍拖上下失守？穿低胸短裙坐姿豪放「露靓股」  丑闻缠身被勒令停工

2023年落选港姐陈晓彤（Cindy），去年因被前TVB艺员男友黄润成公开指控「收兵」、与《东张西望》女导演关系过密，甚至牵涉吸毒疑云等负面新闻，导致形象插水，被TVB全面停工，至今仍未「解冻」，只外亦宣布与黄润成分手。但现年29岁的Cindy似乎已走出阴霾，今日于IG上载多张甜蜜照片，间接宣布新恋情，其「上下失守」的性感姿态极度吸睛！

陈晓彤拥大束鲜花迅即有拖拍？

在最新发布的照片中，陈晓彤悉心打扮，其中一张她坐在车内，手捧巨型香槟色玫瑰花束，脸上流露著幸福的甜笑。另一张照片中，她则手持心形朱古力礼盒，对著镜头单眼放电，心情极佳，似乎已完全摆脱分手的阴霾，暗示已有新的护花使者。

陈晓彤上下失守露屁股边缘

除了高颜值依旧，陈晓彤的打扮更是吸睛，极为性感。她身穿一袭粉红色吊带低胸短裙，丰满的「白滑上围」一览无遗。更令人咋舌的是，其中一张照片里，她以豪放的坐姿安坐，本已极短的裙摆更向上缩，导致「上下失守」，连浑圆的屁股边缘也失守露出，可谓极尽性感之能事，火辣程度爆灯。

陈晓彤被指在TVB「起兵工厂」

回顾去年，陈晓彤的事业因感情是非而一度停摆。其前男友黄润成在IG发长文，怒斥「陈大小姐」与《东张》女导演三更半夜游车河，更指她在TVB「起兵工厂」，大搞暧昧。事件迅速发酵，矛头最初曾指向陈庭欣，但其后网民爆料直指「陈大小姐」就是陈晓彤。

陈晓彤事业毁于一旦？

面对连串指控，包括私生活混乱、夜蒲及有吸毒习惯，陈晓彤初期一直回避，其后终开腔回应，承认已与黄润成无联络，并强调自己「问心无愧」，在道德上没有做过不好的事。对于吸毒指控，她严正否认：「全部都系不实，我希望大家都唔好乱讲，因为系犯法。」她同时证实已被公司暂停所有工作，事业随时可能毁于一旦。

