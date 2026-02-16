戴祖仪惊爆被TVB演员追求滋扰 怒揭对方恐怖行径吓爆胆  数嫌疑人3大特征

现年30岁的「宅男女神」戴祖仪（Joey）入行7年，凭著甜美外貌、修长美腿以及毕业于英国法律系的学霸背景，一直深受观众喜爱。形象阳光的她近日在网台节目中惊爆，过去两年一直被一名「疯狂追求者」恐怖缠扰，而对方竟然是她的幕前同事！

戴祖仪麻雀朋友变示爱狂人

戴祖仪在接受司徒夹带的网台节目访问时，详细披露了这段令她苦不堪言的经历。她表示，最初只将对方当作普通朋友，两人因共同喜爱打麻雀而结识，完全没有想过会有任何发展的可能性。岂料对方竟突然向她表白，让她错愕不已。

戴祖仪果断拒爱

面对这突如其来的告白，戴祖仪没有丝毫犹豫，当机立断地拒绝：「我直接同佢讲，我哋系冇可能，你唔好再嘥时间喺我身上。」她以为明确的拒绝能让对方知难而退，没想到却是噩梦的开始。

戴祖仪追求者行径失控

惨遭拒绝后，该名追求者不但没有放弃，行为反而变得越来越失控和恐怖。戴祖仪透露，对方会单方面在聊天室中规划两人的「游车河」约会，甚至将对话框当成自己的日记，不断传送讯息。

戴祖仪追求者录影厂跟踪

最让她感到毛骨悚然的是，对方竟然会在录影厂跟踪她的行踪。连向来性格大胆的戴祖仪也被吓得花容失色，意识到事态严重。最终，她不得不在朋友的陪同下，再次与对方严肃对质，并严厉地表示：「你嘅行为好危险，好恐怖！」这次强硬的表态才让对方暂时收敛。尽管如此，戴祖仪坦言，这两年来在出席公开活动时，仍会感觉到对方在暗处窥视，让她备受压力。

戴祖仪追求者三大特征曝光

在节目中，主持人司徒夹带旁敲侧击，协助揭开了这位「疯狂追求者」的身份线索。他确认对方具备三大特征，分别是「戴祖仪的幕前同事」、「外貌平凡，唔系靓仔」，以及「不是粗眉大眼」的类型。

司徒夹带为戴祖仪斩烂桃花

虽然这段经历让戴祖仪心有余悸，但她也表示自己现在的心态比以前开放，似乎暗示已准备好迎接新的恋情。司徒夹带为了帮助她增强桃花运，更特意将戴祖仪的大型美照挂在自己的工作室当眼处，希望能为她「驱邪挡煞」，早日觅得真命天子。

