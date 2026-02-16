62岁李连杰外貌回春中气十足 化身麻雀大师教女儿打牌一家赢三家 自爆40多年牌龄：我打得太好

现年62岁的国际功夫巨星李连杰，自2013年确诊甲状腺机能亢进后，随即大幅减产休养，而每次现身也被指「断崖式衰老」，直至去年入院进行手术后，竟然神奇地外貌回春，更一度传出他「换心续命」、「全身换血」等离奇传闻，最终他要开腔辟谣。近日李连杰再次分享自己跟家人打麻雀的短片，片中的他头发乌黑浓密，说话中气十足，跟几年前苍老虚弱的状态，判若两人。

李连杰屡传换心续命

李连杰回复健康后，马上有不少新动向曝光，有份演出袁和平执导，吴京担任监制及演出的武侠动作电影《镖人：风起大漠》，又参与短剧《源力江湖》演出，精力无穷，比年青演员毫不逊色。李连杰又不时在ig、抖音拍片，分享自己的近况，网民惊讶发现李连杰愈来愈年轻，近日更指导女儿李真好打麻雀的技巧，脑筋灵活，转数甚快，不止外貌回春，连大脑机能也有逆龄生长之感。

相关阅读：62岁李连杰弃大银幕转战短剧 做绿叶新人免费打工？

李连杰做军师教囡囡打牌

片中李连杰表示每逢新年，他跟家人的节目就是打麻雀，共享天伦，但当时李连杰并无落场，反而站在女儿李真好的身旁，指点囡囡的打牌技巧，要扣起哪些牌，哪一只可以打出去，李连杰颇有独到心得，经他教路后，囡囡马上一家赢三家，比起他的武术造诣，不遑多让。之后有人问李连杰为何只看不落场打番几圈，李连杰笑说「我打得太好了」，并指自己有40多年的牌龄，言下之意，是家人完全不是他的对手，表现出他风趣幽默的一面。

李连杰20亿身家交利智管理

李连杰除了是武术高手，在影圈享负盛名，拍过不少脍炙人口的电影，包括《黄飞鸿》系列、《精武英雄》等，而他的爱情故事亦令人津津乐道，李连杰曾与武术队的师姐黄秋燕于1987年结婚，并育有二女。但在1988年，李连杰在拍摄电影《龙在天涯》时，对女主角利智一见钟情，李连杰离婚后，两人爱情长跑10年，并于1999年正式结婚，婚后育有两名女儿。为了家庭，利智毅然淡出演艺圈，专心相夫教女，李连杰将20亿身家交由太太管理，爱得真诚信任，成为一时佳话。

相关阅读：李连杰惊传婚变？手术后利智一举动被指「无情」惹揣测 功夫皇帝宠妻30年交出20亿身家