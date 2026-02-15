中年好声音4丨「企鹅人」终极露馅 网民：系周志康啦 除面纱上场脸上特征泄身份

TVB歌唱选秀节目《中年好声音4》自播出以来话题不断，今晚（15日）播出的最新一集中，除了「唐伯虎」蔡国威与「鹿七伯」谭永浩、「树熊公子」黄健东三位蒙面参赛者的神秘身份被揭晓引发热议外，备受瞩目的「企鹅人」再次凭借出色表现，勇夺5灯佳绩直接晋级，几乎被网民一致认定是周志康。

「企鹅人」演出完美夺5灯

在今次的演出中，「企鹅人」献唱了陈奕迅的歌曲《绵绵》，其温柔而富有感情的歌声获得评判一致赞赏。评判之一的张佳添大赞其演绎完美示范了「less is more」的境界，无需过多花巧技巧，已成功营造出浪漫的氛围，让听众完全沉醉其中。而另一评判肥妈亦表示，参赛者仅用最简单的情感便打动了她，表现非常出色。

「企鹅人」被痣出卖身份

除了歌声动人，今次「企鹅人」更除下了面具下的黑色面纱，此举令其下半张脸曝光在镜头前，亦成为了揭开其身份的关键。眼利的网民凭其下巴上的一粒痣，纷纷认定「企鹅人」的真实身份就是在《超级巨声》出道的周志康。

网民狂估周志康系「企鹅人」

在网上讨论区，网民反应极为热烈。不少留言指出「应该系周志康啦呢个」、「都话咗系周志康，竟然仲有人喺度估」、「多得佢参加中4，我以后识分周志文同周志康啦」。虽然有部分网民认为其唱腔略带张振朗的影子，但凭借下巴的痣作为「铁证」，大部分人都确信「企鹅人」就是周志康本人。随著「企鹅人」的身份逐渐明朗化，观众对他接下来的表现更添期待。

