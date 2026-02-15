90年代超级女神罕晒夫妻照 曾与金城武、吴奇隆卷三角恋 老公被传是「空心老倌」身份成谜

一代玉女掌门人杨采妮（Charlie）自2013年结婚后，移居新加坡生活，一直非常低调，鲜少公开家庭事。昨日（14日）情人节，她罕见地在IG放闪，上载了一张与老公邱韶智在夕阳下的拥抱合照，并向大家送上祝福：「大家情人节过得怎么样啊？希望大家幸福美满。Happy Valentine's Day」，甜蜜之情溢于言表。

杨采妮罕晒夫妻合照

照片中，杨采妮与老公在落日余晖映照的海边紧紧相拥，虽然是逆光拍摄的剪影，但两人亲密的姿态在晚霞的映衬下显得格外浪漫，充满电影感。这张罕有的夫妻合照，瞬间引来大量粉丝的祝福。

相关阅读：杨采妮激罕曝光双胞胎儿子近照 新加坡复式豪宅度过温馨圣诞节 室内摆放「赛车场」

杨采妮曾与金城武、吴奇隆传三角恋

杨采妮出道时凭著清纯的外貌，迅速成为万千少男的梦中情人，更因合作电影而与当时的两大男神——金城武及吴奇隆传出过轰动一时的「三角恋」。据闻，金城武与吴奇隆当时同时对杨采妮展开追求，而名导徐克就曾证实杨采妮和吴奇隆因合作《梁祝》而拍拖。虽然当事人从未公开承认，但这段扑朔迷离的绯闻，至今仍是资深粉丝津津乐道的话题。

相关阅读：90年代两大女神曝光深厚闺密情 49岁玉女天后借住好友豪宅素颜煞食 同嫁外国人婚姻美满

杨采妮新加坡复式豪宅曝光？

杨采妮老公身份背景成谜

在绯闻过后，杨采妮于1994年承认与来自新加坡的邱韶智相恋。然而，两人的爱情路并非一帆风顺，他们曾经共同创业失败，并在2003年宣布分手，结束了近十年的恋情。不过，缘份让他们在多年后重逢，并于2013年在新加坡举行婚礼。

关于邱韶智的背景一直众说纷纭，早年多次被指是「空心老倌」，更有指他是新加坡籍律师。但在两人结婚当年，《东周刊》报导指杨采妮老公并非律师，更声称他曾是印尼旅游部秘书，真实背景至今成谜。不论丈夫的背景如何，都无损两人的感情。婚后，杨采妮便淡出幕前，专心享受家庭生活，并在2017年诞下一对可爱的双胞胎儿子，将大部分时间都投入到家庭中。

相关阅读：杨采妮罕透露双胞胎儿子家庭生活 嫁新加坡籍男友移居新加坡12年 与好友相聚一举动证真个性