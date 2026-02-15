前一线花旦重返TVB人走茶凉？自爆回「娘家」事事靠自己 曾受力捧大呻辛苦

现年51岁的向海岚，是1998年的港姐四料冠军，入行后受到TVB力捧，她主演的电视剧《无头东宫》、《杨贵妃》等，也是叫好叫座之作，演技出色，成为港人的集体回忆。近年向海岚长驻内地发展，不时拍片分享生活近况，间中都会回港开工，保持人气。近日向海岚透露返了娘家TVB，参与拍摄TVB互动游戏节目《唱钱》，但网民从她分享的短片，发现她不止没有助手跟身，甚至连开镜前的化妆也是自己操刀，昔日的一线花旦现时要事事亲力亲为，难免有种人走茶凉的感慨。

向海岚挨义气返TVB拍摄节目

近日向海岚在小红书分享近况，片中她透露返回TVB，拍摄互动音乐游戏节目《唱钱》，难得回一趟娘家，向海岚忍不住在电视城四围蹓跶，并带网民参观电视城，她走到户外一条长通道，回忆道：「之前台庆甚么的时候，他们就会把这里布置成一个走红毡的地方。」之后又带大家去录影厂，指该处是拍摄综艺节目，但画面所见也是空无一人，场面相当冷清。

相关阅读：前TVB一线花旦携母体验内地医疗 北上体检狂赞先进：我们中国医疗的进化速度比开了倍速还猛

向海岚自己化妆零助手跟身

向海岚全程没有助手跟身，之后去到化妆间，从自己的化妆包里拿出唇膏、眼线笔，熟练地为自己补妆，并表示「补个妆就准备上场」。画面一转，见她进入了录影厂，开始拍摄节目《唱钱》，显得十分专业。不过网民就觉得向海岚曾是TVB力捧花旦，虽然于2008年已经离巢，间中都会为娘家录制节目，永不忘本，但现时拍节目竟然未获安排化妆师，引来网民好奇。

向海岚创立自家珠宝品牌

向海岚赢得港姐冠军后入行，先后拍摄过《无头东宫》、《杨贵妃》、《凤舞香罗》、《心花放》等TVB剧集，但她在事业高峰期，于2008年毅然离开效力十年的TVB，转战商界，到上海担任公关，体验白领生活。近年向海岚转型从商，并创立了自己的珠宝品牌。向海岚曾大呻受力捧时工作太多，不够休息，难忍辛苦最终决定离开TVB。如今向海岚回前东家拍节目，未知有否勾起她的昔日辛酸回忆。

相关阅读：前TVB一线花旦将300万挂上身晒奢华行头 离巢后由打工仔变老板享受富婆生活