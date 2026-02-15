Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

前一线花旦重返TVB人走茶凉？自爆回「娘家」事事靠自己 曾受力捧大呻辛苦

影视圈
更新时间：19:00 2026-02-15 HKT
发布时间：19:00 2026-02-15 HKT

现年51岁的向海岚，是1998年的港姐四料冠军，入行后受到TVB力捧，她主演的电视剧《无头东宫》、《杨贵妃》等，也是叫好叫座之作，演技出色，成为港人的集体回忆。近年向海岚长驻内地发展，不时拍片分享生活近况，间中都会回港开工，保持人气。近日向海岚透露返了娘家TVB，参与拍摄TVB互动游戏节目《唱钱》，但网民从她分享的短片，发现她不止没有助手跟身，甚至连开镜前的化妆也是自己操刀，昔日的一线花旦现时要事事亲力亲为，难免有种人走茶凉的感慨。

向海岚挨义气返TVB拍摄节目

近日向海岚在小红书分享近况，片中她透露返回TVB，拍摄互动音乐游戏节目《唱钱》，难得回一趟娘家，向海岚忍不住在电视城四围蹓跶，并带网民参观电视城，她走到户外一条长通道，回忆道：「之前台庆甚么的时候，他们就会把这里布置成一个走红毡的地方。」之后又带大家去录影厂，指该处是拍摄综艺节目，但画面所见也是空无一人，场面相当冷清。

相关阅读：前TVB一线花旦携母体验内地医疗 北上体检狂赞先进：我们中国医疗的进化速度比开了倍速还猛

向海岚自己化妆零助手跟身

向海岚全程没有助手跟身，之后去到化妆间，从自己的化妆包里拿出唇膏、眼线笔，熟练地为自己补妆，并表示「补个妆就准备上场」。画面一转，见她进入了录影厂，开始拍摄节目《唱钱》，显得十分专业。不过网民就觉得向海岚曾是TVB力捧花旦，虽然于2008年已经离巢，间中都会为娘家录制节目，永不忘本，但现时拍节目竟然未获安排化妆师，引来网民好奇。

向海岚创立自家珠宝品牌

向海岚赢得港姐冠军后入行，先后拍摄过《无头东宫》、《杨贵妃》、《凤舞香罗》、《心花放》等TVB剧集，但她在事业高峰期，于2008年毅然离开效力十年的TVB，转战商界，到上海担任公关，体验白领生活。近年向海岚转型从商，并创立了自己的珠宝品牌。向海岚曾大呻受力捧时工作太多，不够休息，难忍辛苦最终决定离开TVB。如今向海岚回前东家拍节目，未知有否勾起她的昔日辛酸回忆。

相关阅读：前TVB一线花旦将300万挂上身晒奢华行头 离巢后由打工仔变老板享受富婆生活

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
租置计划｜房屋局今年研重推 39屋邨现租户可买单位 一文睇清申请资格、步骤、按揭及注意事项
公屋租置计划｜房屋局今年研重推 39屋邨现租户可买单位 一文睇清申请资格、步骤、按揭及注意事项
社会
2026-02-14 15:10 HKT
农历新年｜房署禁公屋保安、清洁员收利是 私人屋苑训令员工勿「主动」索取利益
农历新年｜醒神拜年都无用 房署禁公屋保安、清洁员收利是 私人屋苑训令员工勿「主动」索取利益
社会
21小时前
快餐店新年营业时间2026｜农历年廿九、年初一照开门？大家乐/麦当劳/美心MX/太兴 16大快餐店营业安排一文睇
快餐店新年营业时间2026｜农历年廿九、年初一照开门？大家乐/麦当劳/美心MX/太兴 16大快餐店营业安排一文睇
饮食
8小时前
除夕天气︱过年着短袖？明日最高26度、新界多区见3字头 或成四分三世纪以来最暖大除夕
00:57
天气︱过年着短袖？26.9℃平年廿八最高纪录 明日新界多区见3字头 或成四分三世纪以来最暖大除夕
社会
2小时前
赵希洛结婚丨母为前艺人梁小玲 赵希洛曾夺最佳女配角被封「御用癫婆」 离巢豪言不怕失TVB大靠山
赵希洛结婚丨母为前艺人梁小玲 赵希洛曾夺最佳女配角被封「御用癫婆」 离巢豪言不怕失TVB大靠山
影视圈
6小时前
00:47
大阪道顿堀斩人案︱酿3死伤20岁疑凶被拘 中国驻大阪总领馆：近期避免前往日本
即时国际
8小时前
刘德华夫妇被爆私下互动 朱丽倩焦急呼喊「Andy」 前空姐揭秘：被他老婆用书甩了两下
刘德华夫妇被爆私下互动 朱丽倩焦急呼喊「Andy」 前空姐揭秘：被他老婆用书甩了两下
影视圈
4小时前
赵希洛情人节宣布结婚  上载巴黎婚照老公首度入镜  性感人妻爸爸传经营石油生意
01:15
赵希洛情人节宣布结婚  上载巴黎婚照老公首度入镜  性感人妻爸爸传经营石油生意
影视圈
9小时前
TVB新闻直播室变「战场」？主播周可茵疑于后台激烈争论 网民热议：睇落接近嗌交状态
TVB新闻直播室变「战场」？主播周可茵疑于后台激烈争论 网民热议：睇落接近嗌交状态
影视圈
2026-02-14 19:30 HKT
搭巴士霸位摆蝴蝶兰 港男6个字暴露极自私想法 气炸乘客：唔阻你盆花休息｜Juicy叮
搭巴士霸位摆蝴蝶兰 港男6个字暴露极自私想法 气炸乘客：唔阻你盆花休息｜Juicy叮
时事热话
6小时前