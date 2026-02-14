情人节星级家庭地位大洗牌 麦明诗、萧正楠、沈卓盈被仔女抢风头 关礼杰重现冧妻秘技

情人节2026丨今日是一年一度的情人节，一如往年多位娱圈夫妇，早已急不及待在社交网公开放闪，连有社恐的影帝梁朝伟，亦因影后爱妻刘嘉玲分享甜蜜旅程，而曝光二人正在雪国享受二人世界。此外，去年情人节宣布做人夫的方力申，以及萧正楠与黄翠如、张继聪、陈柏宇、沈卓盈、麦明诗、杨紫琼等也轮住出PO晒恩爱。

情人节丨杨紫琼晒合照放闪

影星杨紫琼刚于当地时间昨日（13日）在第76届柏林影展开幕礼上，荣获象征终身成就奖的「荣誉金熊奖」，成为影展史上首位亚裔女性获得此殊荣。63岁的杨紫琼2023年与年长16载的法拉利前总裁尚陶德（Jean Todt）结婚，今日在IG分享夫妻合照，见到杨紫琼甜笑从后揽住老公，见证细水长流的爱情。

方力申于去年情人节突然公开已与叶萱（Maple）结婚，同年12月女儿Isla出世，组成三口之家。方力申今日在IG晒出全家福及凑女相，度过首个一家三口的情人节。方力申留言：「前两日都凌晨五点几出去开工，忙足两日都冇抱过Isla。」

情人节丨方力申结婚一周年

由于方力申今日又要工作至凌晨，因此提前争取时间：「好彩我啲自拍技术都唔错，影到张靓相。第一个有Isla嘅情人节。祝大家情人节快乐。P.s你睇吓Isla几唔舍得我，捉得我几实。（原来系我抱得佢唔好，佢冇安全感，惊跌㖞）#情人节快乐 #itsawonderfonglife」，不过方力申一直没有提太太，似乎成为爸爸后囡囡的地位已远超太太。

萧正楠与黄翠如今日分别在IG分享夫妇视角，公开另一半与儿子的合照。萧正楠率先晒出黄翠如与囝囝的照片，见到黄翠如流露慈母微笑，又亲亲儿子，萧正楠留言：「情人节，见到自己嘅情人，同佢嘅前世情人，过得咁甜蜜，除咗同佢哋讲情人节快乐之外，就梗系同大家讲多声情人节快乐。」

情人节丨黄翠如恶搞萧正楠

相反黄翠如眼中的萧正楠，抱住儿子摆甫士时Chok爆，又用AI制作一条搞笑跳舞影片，将萧正楠拉到变形似「橡筋人」，黄翠如留言：「重点说清，我的情人，和情人他的儿子，祝情人节快乐。#情人节识做 #叫个兄弟帮我整AI片要两个仔一齐跳舞 #佢整条咁嘅片比（俾）我。情人，快乐」。

「沈大师」沈卓盈早前才一家三口去台湾旅行返港，今日与两个「情人」行花墟，囝囝多度锡锡妈妈，可惜沈卓盈家族经营内衣生意的富贵老公Calvin被削出镜，只见到不到半张脸，连沈卓盈手上的花束都比老公占位置。沈卓盈留言：「妈妈的最强小情人，爸爸都要闪埋一边，祝大家情人节快乐 #谢谢小宝贝 #阿妈冧咗」。

情人节丨关礼杰昔日冧妻秘技

此外，TVB的官方IG今日也公开「TVB大宝藏」，翻出2004年节目《娱乐大搜查》，主持章志文采访关礼杰以「字花」炮制情人节惊喜冧妻。节目中，见到当年外表好年轻的关礼杰，与太太梁安娜结婚多年依然好恩爱，更在情人节前夕亲自制造惊喜，在代表双双对对，一生一世的12支玫瑰花上印上「爱的宣言」，兼亲手包扎花束，𠱁得太太大表满意。不过关太就指两个女儿关枫馨、关枫盈是二人的小情人，已相约一齐庆祝。