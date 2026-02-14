Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

情人节星级家庭地位大洗牌 麦明诗、萧正楠、沈卓盈被仔女抢风头 关礼杰重现冧妻秘技

影视圈
更新时间：20:00 2026-02-14 HKT
发布时间：20:00 2026-02-14 HKT

情人节2026丨今日是一年一度的情人节，一如往年多位娱圈夫妇，早已急不及待在社交网公开放闪，连有社恐的影帝梁朝伟，亦因影后爱妻刘嘉玲分享甜蜜旅程，而曝光二人正在雪国享受二人世界。此外，去年情人节宣布做人夫的方力申，以及萧正楠与黄翠如、张继聪、陈柏宇、沈卓盈、麦明诗、杨紫琼等也轮住出PO晒恩爱。

情人节丨杨紫琼晒合照放闪

影星杨紫琼刚于当地时间昨日（13日）在第76届柏林影展开幕礼上，荣获象征终身成就奖的「荣誉金熊奖」，成为影展史上首位亚裔女性获得此殊荣。63岁的杨紫琼2023年与年长16载的法拉利前总裁尚陶德（Jean Todt）结婚，今日在IG分享夫妻合照，见到杨紫琼甜笑从后揽住老公，见证细水长流的爱情。

相关阅读：情人节丨刘嘉玲收大束玫瑰晒恩爱 与老公雪国拍拖 梁朝伟揸车「宠妻行为」被网民放大检视

方力申于去年情人节突然公开已与叶萱（Maple）结婚，同年12月女儿Isla出世，组成三口之家。方力申今日在IG晒出全家福及凑女相，度过首个一家三口的情人节。方力申留言：「前两日都凌晨五点几出去开工，忙足两日都冇抱过Isla。」

情人节丨方力申结婚一周年

由于方力申今日又要工作至凌晨，因此提前争取时间：「好彩我啲自拍技术都唔错，影到张靓相。第一个有Isla嘅情人节。祝大家情人节快乐。P.s你睇吓Isla几唔舍得我，捉得我几实。（原来系我抱得佢唔好，佢冇安全感，惊跌㖞）#情人节快乐 #itsawonderfonglife」，不过方力申一直没有提太太，似乎成为爸爸后囡囡的地位已远超太太。

相关阅读：性感女神近乎全裸庆情人节：能当你的情人吗？ 小面积布料遮重点部位 幼绳牵引重量级上围

萧正楠与黄翠如今日分别在IG分享夫妇视角，公开另一半与儿子的合照。萧正楠率先晒出黄翠如与囝囝的照片，见到黄翠如流露慈母微笑，又亲亲儿子，萧正楠留言：「情人节，见到自己嘅情人，同佢嘅前世情人，过得咁甜蜜，除咗同佢哋讲情人节快乐之外，就梗系同大家讲多声情人节快乐。」

情人节丨黄翠如恶搞萧正楠

相反黄翠如眼中的萧正楠，抱住儿子摆甫士时Chok爆，又用AI制作一条搞笑跳舞影片，将萧正楠拉到变形似「橡筋人」，黄翠如留言：「重点说清，我的情人，和情人他的儿子，祝情人节快乐。#情人节识做 #叫个兄弟帮我整AI片要两个仔一齐跳舞 #佢整条咁嘅片比（俾）我。情人，快乐」。

相关阅读：情人节丨前TVB大骚御用司仪被老公XX万劳力士厚礼冧爆 与才子结婚11年仍似热恋

「沈大师」沈卓盈早前才一家三口去台湾旅行返港，今日与两个「情人」行花墟，囝囝多度锡锡妈妈，可惜沈卓盈家族经营内衣生意的富贵老公Calvin被削出镜，只见到不到半张脸，连沈卓盈手上的花束都比老公占位置。沈卓盈留言：「妈妈的最强小情人，爸爸都要闪埋一边，祝大家情人节快乐 #谢谢小宝贝 #阿妈冧咗」。

相关阅读：周吉佩情人节发长文护爱人 忆低谷靠妻养家︰用十几年将我由男仔变男人

情人节丨关礼杰昔日冧妻秘技

此外，TVB的官方IG今日也公开「TVB大宝藏」，翻出2004年节目《娱乐大搜查》，主持章志文采访关礼杰以「字花」炮制情人节惊喜冧妻。节目中，见到当年外表好年轻的关礼杰，与太太梁安娜结婚多年依然好恩爱，更在情人节前夕亲自制造惊喜，在代表双双对对，一生一世的12支玫瑰花上印上「爱的宣言」，兼亲手包扎花束，𠱁得太太大表满意。不过关太就指两个女儿关枫馨、关枫盈是二人的小情人，已相约一齐庆祝。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
租置计划｜房屋局今年研重推 39屋邨现租户可买单位 一文睇清申请资格、步骤、按揭及注意事项
公屋租置计划｜房屋局今年研重推 39屋邨现租户可买单位 一文睇清申请资格、步骤、按揭及注意事项
社会
6小时前
TVB新闻直播室变「战场」？主播周可茵疑于后台激烈争论 网民热议：睇落接近嗌交状态
TVB新闻直播室变「战场」？主播周可茵疑于后台激烈争论 网民热议：睇落接近嗌交状态
影视圈
2小时前
消息：警起回刘家良和向华胜骨灰 绑匪仍然在逃
02:00
宝福山骨灰被盗．星岛独家丨警成功寻回刘家良向华胜被盗骨灰 「绑匪」连环爆窃 部分家属收勒索要求
突发
14小时前
情人节荔枝角垃圾桶收花 网民侦探上身：花内有戒指？ 「恋爱专家」拆解最现实弃花理由｜Juicy叮
情人节荔枝角垃圾桶收花 网民侦探上身：花内有戒指？ 「恋爱专家」拆解最现实弃花理由｜Juicy叮
时事热话
8小时前
女子马鞍山商场掷筊求指点迷津 突遇人生交叉点 网民眼花以为就地大解｜Juicy叮
女子马鞍山商场掷筊求指点迷津 突遇人生交叉点 网民眼花以为就地大解｜Juicy叮
时事热话
6小时前
新年派利是全攻略！14个必知宜忌 避用3颜色利是封？新婚要派「双封」？吉日拆利是可聚财
新年派利是全攻略！14个必知宜忌 避用3颜色利是封？新婚要派「双封」？吉日拆利是可聚财
生活百科
10小时前
性感女神近乎全裸庆情人节：能当你的情人吗？ 小面积布料遮重点部位 幼绳牵引重量级上围
性感女神近乎全裸庆情人节：能当你的情人吗？ 小面积布料遮重点部位 幼绳牵引重量级上围
影视圈
5小时前
女子称被教练哄骗多次注射类固醇 下体长出「阴茎」变阴阳人
女子称被教练哄骗多次注射类固醇 下体长出「阴茎」变阴阳人
奇闻趣事
2小时前
80年代港姐冠军净身出户告别混乱生活 剖白与才子离婚内幕：关系好差 曾为女儿哑忍
80年代港姐冠军净身出户告别混乱生活 剖白与才子离婚内幕：关系好差 曾为女儿哑忍
影视圈
12小时前
新年北上注意！深圳官方预测福田/罗湖/莲塘口岸＋高铁出行高峰 这3天最多人出境...
新年北上注意！深圳官方预测福田/罗湖/莲塘口岸＋高铁出行高峰 这3天最多人出境...
旅游
8小时前