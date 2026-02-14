情人节丨刘嘉玲收大束玫瑰晒恩爱 与老公雪国拍拖 梁朝伟揸车「宠妻行为」被网民放大检视
更新时间：15:13 2026-02-14 HKT
发布时间：15:13 2026-02-14 HKT
发布时间：15:13 2026-02-14 HKT
今日（2月14日）是情人节，圈中不少艺人都趁机在社交平台放闪。影后刘嘉玲也在IG上载了与影帝老公梁朝伟的温馨合照，并配上甜蜜的文字，庆祝这个浪漫的节日。从刘嘉玲分享的照片中可见，她与梁朝伟身处一辆行驶中的汽车内。梁朝伟专注地驾驶，戴著太阳眼镜，身穿白色型格外套；而刘嘉玲则坐在副驾驶座，戴著鲜蓝色的毛帽和太阳眼镜，身穿大衣，望向窗外，脸上挂著浅浅的微笑。车窗外是白雪皑皑的景象，似乎两人正在一个雪国享受二人世界的旅程。
刘嘉玲情人节收玫瑰花束即放闪
刘嘉玲在帖文中以英文写道：「Side by side, year after year. Happy Valentine's Day」（年复一年，并肩同行。情人节快乐），简单一句话，却道尽了两人多年来深厚的夫妻感情。除了甜蜜的合照，刘嘉玲还分享了一张红玫瑰花束的照片。花束以简约的黑色花纸包裹，衬托出红玫瑰的鲜艳，并附上写著「Happy Valentine's」的心意卡，充满浪漫气氛，估计花束是由梁朝伟送上。
相关阅读：梁朝伟极度依赖刘嘉玲画面曝光 影帝惘然求助表情前所未见 老婆搞笑反应证恩爱如初
梁朝伟被赞是安全驾驶的典范
这对影帝影后夫妻的帖文一出，随即引来大批粉丝留言，除了称羡两人的爱情，更有不少「侦探级」网民将焦点放在驾驶中的梁朝伟身上，并留言大赞梁朝伟驾驶时视线专注，双手没有离开軚盘，绝对是安全驾驶的典范。网民的观察，意外地为这个情人节放闪帖文增添了一个有趣又温馨的话题，也再次见证了梁朝伟对刘嘉玲的爱护，不仅在于言语和礼物，更体现在每一个生活细节之中。
相关阅读：陈百祥惊爆梁朝伟为父续命 获白龙王赠两物奇迹多活3年 张国荣离世后竟「死伤无数」？
梁朝伟刘嘉玲半山宫廷式豪宅逐格睇？
最Hit
9岁抗癌小天使苦撑一年病逝 母曾剃发陪伴化疗 生前哭诉：我想离开了
2026-02-13 13:00 HKT
70年代「低音歌后」儿子宣布再战娱乐圈 不靠母荫转型挑战新领域创事业第二春
2026-02-13 15:00 HKT
长发女天星码头瀡滑梯式跣倒 途人掂行掂过无人扶起 网民一原因看透人情冷暖｜Juicy叮
2026-02-13 13:18 HKT
旺角兆万帝王水产3.31结业！叹生意难做：上年度录得嘅亏损史无前例 网红店员小龙哥现身回应...
2026-02-13 13:47 HKT
虎妈「望女成龙」22岁医科生患大肠癌病逝 患癌后重新体验人生 曾叹：前所未有轻松
2026-02-12 16:31 HKT