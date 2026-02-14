Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

情人节丨刘嘉玲收大束玫瑰晒恩爱 与老公雪国拍拖 梁朝伟揸车「宠妻行为」被网民放大检视

影视圈
更新时间：15:13 2026-02-14 HKT
发布时间：15:13 2026-02-14 HKT

今日（2月14日）是情人节，圈中不少艺人都趁机在社交平台放闪。影后刘嘉玲也在IG上载了与影帝老公梁朝伟的温馨合照，并配上甜蜜的文字，庆祝这个浪漫的节日。从刘嘉玲分享的照片中可见，她与梁朝伟身处一辆行驶中的汽车内。梁朝伟专注地驾驶，戴著太阳眼镜，身穿白色型格外套；而刘嘉玲则坐在副驾驶座，戴著鲜蓝色的毛帽和太阳眼镜，身穿大衣，望向窗外，脸上挂著浅浅的微笑。车窗外是白雪皑皑的景象，似乎两人正在一个雪国享受二人世界的旅程。

刘嘉玲情人节收玫瑰花束即放闪

刘嘉玲在帖文中以英文写道：「Side by side, year after year. Happy Valentine's Day」（年复一年，并肩同行。情人节快乐），简单一句话，却道尽了两人多年来深厚的夫妻感情。除了甜蜜的合照，刘嘉玲还分享了一张红玫瑰花束的照片。花束以简约的黑色花纸包裹，衬托出红玫瑰的鲜艳，并附上写著「Happy Valentine's」的心意卡，充满浪漫气氛，估计花束是由梁朝伟送上。

梁朝伟被赞是安全驾驶的典范

这对影帝影后夫妻的帖文一出，随即引来大批粉丝留言，除了称羡两人的爱情，更有不少「侦探级」网民将焦点放在驾驶中的梁朝伟身上，并留言大赞梁朝伟驾驶时视线专注，双手没有离开軚盘，绝对是安全驾驶的典范。网民的观察，意外地为这个情人节放闪帖文增添了一个有趣又温馨的话题，也再次见证了梁朝伟对刘嘉玲的爱护，不仅在于言语和礼物，更体现在每一个生活细节之中。

梁朝伟刘嘉玲半山宫廷式豪宅逐格睇？

