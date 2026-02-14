Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

邓兆尊亲解与祥嫂争家产苦衷：唔明佢做乜打官司 不解亡母私下奇怪举动 对簿公堂非为钱？

影视圈
更新时间：11:00 2026-02-14 HKT
发布时间：11:00 2026-02-14 HKT

粤剧名伶新马师曾（祥哥）与洪金梅（祥嫂）的长子邓兆尊，因其坐拥丰厚身家及同时拥有三位女友的事迹，长年成为城中热话人物。近日，他接受好友梁思浩网上节目《常言道之非黑即白》访问，亲自剖白多年来围绕他的种种谜团，揭示了与大众印象截然不同的另一面。

邓兆尊澄清「富二代」标签：我唔接受

节目一开始，梁思浩便单刀直入，询问邓兆尊是否介意被称为「富二代」。对此，邓兆尊直言「我唔接受」。他解释，大众眼中的「富二代」是无忧无虑，每天睡到自然醒，只想著去哪里玩的形象，但这并非他的真实写照。「我唔系，我成日都要返工，」他强调自己需要工作，并不像外界想像般游手好闲。他认为自己与真正的「富二代」有别，因为他有责任在身，并享受工作。

邓兆尊亲自辟谣：银行都冇见过有1亿

对于坊间流传最广的「我最穷的时候只剩1亿」这句惊人名言，邓兆尊在节目中首次公开澄清，这其实是一场误会。他表示，这句话并非出自他口，而是在《奖门人》中被陈彦行拿来开玩笑，却被断章取义，逐渐演变成大众对他的印象。他更幽默地笑说：「我银行都冇见过有1亿！」

梁思浩忆邓兆尊善举

梁思浩分享了一段与邓兆尊初次见面的往事。当年，梁思浩在一个慈善晚会担任司仪，需帮忙销售每张500港元的慈善奖券，却处处碰壁。当他看到刚从国外读书回来、身穿礼服的邓兆尊时，本不抱期望，没想到邓兆尊竟主动将他叫住，并用现金买下他手上全部的奖券。这个善良的举动让梁思浩大为感动，他形容当时的邓兆尊「头上有光环」，是一位真正有教养的贵公子，颠覆了他对有钱人的刻板印象。

邓小艾激罕现身外貌激似祥嫂？

邓兆尊为家产与母亲对簿公堂

谈及家族遗产纷争，甚至不惜与最亲爱的母亲祥嫂对簿公堂的往事，邓兆尊也坦言：「系伤嘅。」他指那是一段痛苦和纠结的经历。他表示：「其实佢（祥嫂）又唔系为咗钱打官司，我都唔明佢做乜要为啲钱打官司，因为之前已经同阿爸安排好、同爸爸倾咗，好多嘢畀咗佢㗎啦，但私下佢仲要做咁多奇怪嘢……我唔知啦，可能每一个人到某个年纪，会有啲错误嘅谂法、决定。」他透露当时自己处在一个很奇怪的位置，为了维护家族间的平衡，被迫与兄弟姊妹站在同一阵线，此举让他非常伤心。

