Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

TVB新晋情侣档放闪！上位主持获小生庆生恋情浮面？ 「男友」玩《中年好声音4》人气急升

影视圈
更新时间：23:00 2026-02-13 HKT
发布时间：23:00 2026-02-13 HKT

港姐出身的陈懿德（德德）近年获得不少主持机会，被指成为候任金牌司仪。她2月9日迎来28岁生日，人缘甚广的她获得众多好友为她庆生，今日（13日）她在IG分享了多张庆祝照片，幸福满溢。在一片欢乐的生日派对照片中，眼利的网民发现，她的绯闻男友罗天宇亦低调现身，令两人的恋情传闻再度升温。

寿星女陈懿德收巨大花束

从陈懿德发布的照片可见，她举办了一场盛大的生日派对，现场布置精美，她更收到至少两个精心制作的生日蛋糕，包括一个可爱的小猪造型蛋糕和一个小鸭的蛋糕，上面写著「小肥德生日快乐」，充满童趣。寿星女当晚心情大好，手捧著巨大的紫色花束，对著镜头露出甜美笑容，幸福之情溢于言表。

相关阅读：中年好声音4丨「狮子王」真身揭晓竟是罗天宇 凭泰国故事泄露身份 好歌喉令评审惊讶

罗天宇刻意站后排低调同框

在众多照片中，一张多人的大合照成为焦点。虽然罗天宇刻意站在后排，仅在人群中举起V字手势，但仍被粉丝认出。他与寿星女陈懿德虽无亲密同框，但在如此重要的私人派对上现身，足以证明他在女方心中的地位，也让两人传了多时的恋情更添真实性。不少网民纷纷留言祝福德德生日快乐，并表示罗天宇的出现是「最佳的生日礼物」，期待两人早日公开好消息。

罗天宇近年受到TVB重用，不仅在不少重头剧如《金式森林》等戏份大增、担任要角，更疑化身「狮子王」参加皇牌节目《中年好声音4》，人气急升。过去绯闻多多的他，近年盛传与陈懿德拍拖，更有指早已见了家长，未知是否好事近。

相关阅读：TVB「情侣」罗天宇陈懿德外游泄蜜 恋情升温铁证曝光 德德穿性感低胸裙尼罗河畔大解放

罗天宇参加《中年好声音4》？

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
李家诚控告周秀娜诽谤及骚扰 指引发虚假传闻 强调不认识周秀娜、绝无任何关系
01:53
李家诚控告周秀娜诽谤及骚扰 指引发虚假传闻 强调不认识周秀娜、绝无任何关系
社会
10小时前
大批999.9千足纯金「金条」 西营盘随街放 网民不避嫌公开寻金地点｜Juicy叮
大批999.9千足纯金「金条」 西营盘随街放 网民不避嫌公开寻金地点｜Juicy叮
时事热话
8小时前
长发女天星码头瀡滑梯式跣倒 途人掂行掂过无人扶起 网民一原因看透人情冷暖｜Juicy叮
长发女天星码头瀡滑梯式跣倒 途人掂行掂过无人扶起 网民一原因看透人情冷暖｜Juicy叮
时事热话
10小时前
海港城再现迷晕党？南亚「神棍」自称心理学家施读心术 握手疑落药 网民头晕两小时
海港城再现迷晕党？南亚「神棍」自称心理学家施读心术 握手疑落药 网民头晕两小时
社会
7小时前
70年代「低音歌后」儿子宣布再战娱乐圈 不靠母荫转型挑战新领域创事业第二春
70年代「低音歌后」儿子宣布再战娱乐圈 不靠母荫转型挑战新领域创事业第二春
影视圈
9小时前
旺角兆万帝王水产3.31结业！叹生意难做：上年度录得嘅亏损史无前例 网红店员小龙哥现身回应...
01:54
旺角兆万帝王水产3.31结业！叹生意难做：上年度录得嘅亏损史无前例 网红店员小龙哥现身回应...
饮食
10小时前
黎诺懿过亿豪宅「沦陷」老婆濒临崩溃 深夜直击「不速之客」偷一物露台惨状曝光
黎诺懿过亿豪宅「沦陷」老婆濒临崩溃 深夜直击「不速之客」偷一物露台惨状曝光
影视圈
7小时前
周天行（左）与林晓敏（右）入纸申请大律师认许，仪式将于本月28日举行。资料图片
律政司副刑事检控专员周天行与高级检控官林晓敏申请大律师认许 2月28日开庭处理
社会
2026-02-12 17:45 HKT
方力申两个月大B女打针初体验喊到冇气 心碎表情控诉遭背叛：唔会再信你哋 眼睥睥超爆笑
方力申两个月大B女打针初体验喊到冇气 心碎表情控诉遭背叛：唔会再信你哋 眼睥睥超爆笑
影视圈
6小时前
李家诚控告周秀娜丨前𡃁模周秀娜卖性感上位 曾陷隆胸争议 与「恩师」反目
李家诚控告周秀娜丨前𡃁模周秀娜卖性感上位 曾陷隆胸争议 与「恩师」反目
影视圈
8小时前