TVB新晋情侣档放闪！上位主持获小生庆生恋情浮面？ 「男友」玩《中年好声音4》人气急升

港姐出身的陈懿德（德德）近年获得不少主持机会，被指成为候任金牌司仪。她2月9日迎来28岁生日，人缘甚广的她获得众多好友为她庆生，今日（13日）她在IG分享了多张庆祝照片，幸福满溢。在一片欢乐的生日派对照片中，眼利的网民发现，她的绯闻男友罗天宇亦低调现身，令两人的恋情传闻再度升温。

寿星女陈懿德收巨大花束

从陈懿德发布的照片可见，她举办了一场盛大的生日派对，现场布置精美，她更收到至少两个精心制作的生日蛋糕，包括一个可爱的小猪造型蛋糕和一个小鸭的蛋糕，上面写著「小肥德生日快乐」，充满童趣。寿星女当晚心情大好，手捧著巨大的紫色花束，对著镜头露出甜美笑容，幸福之情溢于言表。

罗天宇刻意站后排低调同框

在众多照片中，一张多人的大合照成为焦点。虽然罗天宇刻意站在后排，仅在人群中举起V字手势，但仍被粉丝认出。他与寿星女陈懿德虽无亲密同框，但在如此重要的私人派对上现身，足以证明他在女方心中的地位，也让两人传了多时的恋情更添真实性。不少网民纷纷留言祝福德德生日快乐，并表示罗天宇的出现是「最佳的生日礼物」，期待两人早日公开好消息。

罗天宇近年受到TVB重用，不仅在不少重头剧如《金式森林》等戏份大增、担任要角，更疑化身「狮子王」参加皇牌节目《中年好声音4》，人气急升。过去绯闻多多的他，近年盛传与陈懿德拍拖，更有指早已见了家长，未知是否好事近。

罗天宇参加《中年好声音4》？