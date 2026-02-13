陈凯咏红馆演唱会销情惨淡 回应门票滞销：票房系现实，我唔会扮睇唔到 靠林家谦陈慧琳帮拖？

歌手陈凯咏（JACE）将于2月18及19日，首次登上红磡体育馆（红馆）举行《JACE WORLD》演唱会，实现事业一大里程碑。然而，在演唱会举行前夕，网上传出其门票销情欠佳的消息。对此，陈凯咏于Threads上亲自发文回应，坦然面对「滞销」指控。

陈凯咏回应门票滞销质疑

面对外界的质疑，陈凯咏在文中首先表示理解：「好多人话我滞销，我理解。票房系现实，我唔会扮睇唔到。」她直面票房是现实考量的问题，但随即坚定地表达了自己对音乐的看法，强调：「但我从来唔会只用数字定义成功定义音乐。」

陈凯咏承诺，既然有幸踏上红馆这个梦寐以求的舞台，她必定会将所有资源投入到制作最好的音乐、排舞、舞台效果及现场演出。她在文末诚恳地写道：「如果你唔钟意我，唔紧要，但如果你入场，希望你会感受到我对呢个舞台嘅尊重同诚意！」言辞间充满对表演的热诚和决心。

陈凯咏承认宣传困难专注表演

事实上，较早前陈凯咏已提早公布将邀请到人气唱作人林家谦及乐坛天后陈慧琳担任嘉宾，当时已有不少人推测，此举是希望藉著星级嘉宾的号召力，吸引更多乐迷购票入场。

对于早前演唱会延迟售票是否影响销情，陈凯咏在受访时坦言整个大环境都受到影响。「老实说，我觉得整个香港也会受到影响，大家都有影响，我们在宣传各方便都要再调整，」她表示宣传预算大减，行政上亦遇上困难，很难归咎於单一事件。作为表演者，她选择乐观面对，并表示：「现在要专注唱歌、跳舞，只可以好乐观面对，其他事不会理太多，因为歌手只对舞台上的表演充满信心。」

