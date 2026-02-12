东张西望｜变态男赤裸通山跑遭惊天围捕  「猫仔」黎宽怡奋勇追截险毁容  三吋恐怖血痕伤势吓人

今晚（12日）一集《东张西望》，继续报道于筲箕湾东骏苑对面的山边出没的「山系裸男」。这名喜欢全身赤裸通山跑的叔叔，于筲箕湾这座山出没多年，附近很多街坊都见过他的「雄风」，他更肆无忌惮于山上四围便溺，有人更指他专吓女行山客，行为十分可恶。今集东张团队终于跟他正面交锋，主播「猫仔」黎宽怡更因此而受伤需打破伤风针，情况惊险。

东张团队捕变态男多次食白果

东张团队接到投诉之后，就开始部署要拍到这名变态男的行踪，但却因为近期天气寒冷，裸体阿叔的出巡亦稍为收歛，令东张团队多次「食白果」无功而还。终于皇天不负有心人，东张团队于上山必经之路等候多时，终见赤裸阿叔出现。于他准备除衫之际，「猫仔」黎宽怡就即时上前，质问这位变态男。

「猫仔」黎宽怡受伤俏脸刮出血痕

「猫仔」黎宽怡问他「点解你要除晒衫上山呢」，变态男先呆一呆，之后答了两个字「系咩」，就开始快步往山上走，黎宽怡从后亦步亦趋，不断问他是不是用裸体吓女人、是否在山大小二便，更跟他说「你知唔知咁样系犯法」。变态男越行越快，更行上一些并非一般行山客的位置，意图避开黎宽怡和其他工作人员。黎宽怡极度尽责瞓身狂追，突然听到她「哎呀」大叫一声，原来她不幸被附近的生锈防盗铁丝网刮伤额头，其他工作人员立即表示不要再追，变态男即时逃之夭夭。黎宽怡的右侧额被刮出长长的血痕清晰可见，的确我见犹怜，之后她要即时到诊所 打破伤风针。

山系裸男山上自建水帘洞

东张团队之后再上山，凭行山客的带引，看到原来山系裸男于山上自己搭建了一个「个人基地」，他用木条支撑起帐篷，入面有山寨供水系统，明显地是供他冲凉，另外亦看到他遗下饼干等个人物品。

东窗事发后山系裸男依然故我

虽然曾被东张团队狂追，但深知已经引起社会关注的这位变态男，之后仍依然故我继续「打大赤勒」通山跑，另一位报料人Ryan，就用专业观鸟望远镜，拍得他走上山上更高的位置裸体叹小食晒太阳，看来根本没有放弃这个嗜好的打算。节目完结后，「猫仔」黎宽怡就于IG开直播，期间不少粉丝都担心她的伤势，询问她的康复程度，黎宽怡表示已经完全康复不用担心。

