Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

东张西望｜变态男赤裸通山跑遭惊天围捕  「猫仔」黎宽怡奋勇追截险毁容  三吋恐怖血痕伤势吓人

影视圈
更新时间：21:30 2026-02-12 HKT
发布时间：21:30 2026-02-12 HKT

今晚（12日）一集《东张西望》，继续报道于筲箕湾东骏苑对面的山边出没的「山系裸男」。这名喜欢全身赤裸通山跑的叔叔，于筲箕湾这座山出没多年，附近很多街坊都见过他的「雄风」，他更肆无忌惮于山上四围便溺，有人更指他专吓女行山客，行为十分可恶。今集东张团队终于跟他正面交锋，主播「猫仔」黎宽怡更因此而受伤需打破伤风针，情况惊险。

东张团队捕变态男多次食白果

东张团队接到投诉之后，就开始部署要拍到这名变态男的行踪，但却因为近期天气寒冷，裸体阿叔的出巡亦稍为收歛，令东张团队多次「食白果」无功而还。终于皇天不负有心人，东张团队于上山必经之路等候多时，终见赤裸阿叔出现。于他准备除衫之际，「猫仔」黎宽怡就即时上前，质问这位变态男。

相关阅读：东张西望｜变态男筲箕湾赤裸露鸟行山  向女行山客露械：你唔使惊我  四围便溺害惨东张女神

「猫仔」黎宽怡受伤俏脸刮出血痕

「猫仔」黎宽怡问他「点解你要除晒衫上山呢」，变态男先呆一呆，之后答了两个字「系咩」，就开始快步往山上走，黎宽怡从后亦步亦趋，不断问他是不是用裸体吓女人、是否在山大小二便，更跟他说「你知唔知咁样系犯法」。变态男越行越快，更行上一些并非一般行山客的位置，意图避开黎宽怡和其他工作人员。黎宽怡极度尽责瞓身狂追，突然听到她「哎呀」大叫一声，原来她不幸被附近的生锈防盗铁丝网刮伤额头，其他工作人员立即表示不要再追，变态男即时逃之夭夭。黎宽怡的右侧额被刮出长长的血痕清晰可见，的确我见犹怜，之后她要即时到诊所    打破伤风针。

山系裸男山上自建水帘洞

东张团队之后再上山，凭行山客的带引，看到原来山系裸男于山上自己搭建了一个「个人基地」，他用木条支撑起帐篷，入面有山寨供水系统，明显地是供他冲凉，另外亦看到他遗下饼干等个人物品。

东窗事发后山系裸男依然故我

虽然曾被东张团队狂追，但深知已经引起社会关注的这位变态男，之后仍依然故我继续「打大赤勒」通山跑，另一位报料人Ryan，就用专业观鸟望远镜，拍得他走上山上更高的位置裸体叹小食晒太阳，看来根本没有放弃这个嗜好的打算。节目完结后，「猫仔」黎宽怡就于IG开直播，期间不少粉丝都担心她的伤势，询问她的康复程度，黎宽怡表示已经完全康复不用担心。

相关阅读：东张西望丨土瓜湾鼠患惊魂！直击处理猪肉过程 地上切割、拖行猪壳 店员：香港有边间唔系咁

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
湾仔檀岛咖啡饼店宣布结业！屹立80年 酥皮蛋挞、奶茶驰名中外 全港仅余1分店....
湾仔檀岛咖啡饼店宣布结业！屹立80年 酥皮蛋挞、奶茶驰名中外 全港仅余1分店....
饮食
2小时前
利是公价2026︱一封$50趋势增？！工人姐姐/大厦保安要封几多？
利是公价2026︱一封$50趋势增？！工人姐姐/大厦保安要封几多？
生活百科
2026-02-11 16:27 HKT
38岁四料港姐冠军贺友结婚「开中门」战斗格上阵 传恋百亿富二代泄「恨嫁」心情
38岁四料港姐冠军贺友结婚「开中门」战斗格上阵 传恋百亿富二代泄「恨嫁」心情
影视圈
8小时前
港大教授带队创业 先进半导体热管理技术 破解电动车与AI「过热死穴」
创科资讯
2026-02-11 08:00 HKT
上海地铁工地渗漏致恐怖路陷 天坑「黑洞式吞噬」路面设施︱有片
00:47
上海地铁工地渗漏致恐怖路陷 天坑「黑洞式吞噬」路面设施︱有片
即时中国
3小时前
佘诗曼陪母游泰国贴地迫Food Court 素颜被质疑非本人网民凭一关键揭真相
佘诗曼陪母游泰国贴地迫Food Court 素颜被质疑非本人网民凭一关键揭真相
影视圈
10小时前
「小辣椒」谷娅溦不点名炮轰前辈歌手掀争议 暗讽针对为「博流量」：知你揾食艰难 嫌疑人现身列四点反驳
「小辣椒」谷娅溦不点名炮轰前辈歌手掀争议 暗讽针对为「博流量」：知你揾食艰难 嫌疑人现身列四点反驳
影视圈
5小时前
永东巴士限时半价！澳门/香港直通巴$30起 新年出发 周末假期都适用
永东巴士限时半价！澳门/香港直通巴$30起 新年出发 周末假期都适用
旅游
9小时前
官恩娜母亲麦银丽（左）不反对先以遗产垫支讼费，冯明业反对但败诉要兼付今日讼费10.5万元。资料图片
官恩娜家族争产战丨三名姨母要求先以遗产支付讼费 官恩娜母亲麦银丽不反对 冯明业反对但败诉
社会
8小时前
港姐冠军回流温哥华当地产经纪 一条龙服务推介楼盘另送拣校攻略 朱千雪给予高度评价
港姐冠军回流温哥华当地产经纪 一条龙服务推介楼盘另送拣校攻略 朱千雪给予高度评价
影视圈
2026-02-11 11:00 HKT