《鸭王》女主角袁嘉敏真空上阵  超夸张上围「迫爆Mon」撑爆低胸裙  狂派福利反击发福批评

影视圈
更新时间：20:30 2026-02-12 HKT
发布时间：20:30 2026-02-12 HKT

现年41岁、曾荣获港姐「最上镜小姐」的袁嘉敏（Candy），早年曾拍三级片《鸭王》一脱成名，近年她一度移民英国，但之后宣布回流香港，近期不仅经营收费平台，更频繁到内地登台演出。早前她登台的影片引来身材发福的批评，指她身形走样，袁嘉敏近日进行大反击，于IG限时动态中连环上载多张性感照片，力证自己依然处于巅峰状态。

袁嘉敏夸张上围迫爆Mon

从照片中可见，袁嘉敏的颜值依然在线，绝对保养得宜。为了有力地回击外界的批评，她穿上两套火辣战衣，极度诱人。第一套是鲜红色的吊带低胸长裙，设计极为大胆。在豪华浴室的镜子前，袁嘉敏自信地自拍，超低胸剪裁令她的超夸张丰满上围一览无遗。其中一张照片，她更以「上帝视角」近镜拍摄，夸张的上围占据了半个画面，视觉效果震撼，完美呈现「迫爆Mon」的感觉。而裙子的背后更是风光无限，大露背设计加上疑似真空上阵，让她的白滑玉背尽现眼前，散发著成熟女性的致命魅力。

袁嘉敏疑真空上阵

除了火红战衣，袁嘉敏亦分享了另一套黑色喱士战衣的影片。这条黑色吊带裙缀满闪亮亮片，胸前饰有精致的喱士花边，同样的低胸设计继续让她引以为傲的澎湃身材震撼呈现。在侧身角度下，可见她腰肢依然纤细，完全没有传闻中的发福迹象。

