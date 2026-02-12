60岁刘嘉玲北海道滑雪身手灵活　临尾香失控重摔屁股落地　网民更关心：边个操刀拍片？

现年60岁的刘嘉玲，跟影帝丈夫梁朝伟，相爱36年、结婚18载，二人外型合衬，婚后亦甚为甜蜜恩爱，刘嘉玲除了喜欢跑步外，近年更爱上滑雪运动，而且是讲求身手灵活，考验平衡感的单板滑雪，而梁朝伟当然做「跟得老公」，近日二人到了日本北海道滑雪，刘嘉玲更在小红书分享自己滑雪英姿，但网民更关心背后负责拍片的摄影师身分，纷纷询问是否梁朝伟，完全错重点。

梁朝伟刘嘉玲日本机场被集邮

近日梁朝伟和刘嘉玲夫妇，在日本北海道的新千岁机场过关时被网民捕获，当时伟仔更眼神迷茫，望向太太嘉玲求助，让人对电眼影帝有一个崭新的认识。二人到北海道当然不少得滑雪，刘嘉玲大晒自己戴上橙色冷帽、墨镜，穿著灰色毛衣的靓相，表现得十分兴奋雀跃，比起真实年龄，看上去足足年轻了20年，让人又羡又妒，之后嘉玲更急不及待分享自己的滑雪短片。

刘嘉玲玩单板滑雪身手矫健

片中的刘嘉玲换上滑雪装束，戴上头盔及护目镜，踏上滑雪板，即沿著雪山滑道直冲而下，以流畅自如的S形轨迹，高速滑行，身体的摆动与转弯的控制都显得驾轻就熟，平衡感极佳，完全不似已经「登六」，身手媲美年青人。但最令网民啧啧称奇，是帮手拍摄刘嘉玲滑雪英姿的摄影师，全程拍下嘉玲的每一个动作，由于片中一直未见梁朝伟，网民纷纷询问操刀拍摄的摄影师，是否就是伟仔，当然始终没有答案。片中最后一幕，见到刘嘉玲在转弯时重重跌倒，屁股坐落雪地，不过刘嘉玲似乎毫不介怀，更在影片上贴文表示「摔跤也是一种乐趣」，相当轻松豁达。

刘嘉玲曾大谈梁朝伟最适合她

刘嘉玲跟梁朝伟相爱相知大半生，虽然未有下一代，却一直享受二人世界。刘嘉玲早前在真人骚《一路繁花2》中，曾罕有地大谈与梁朝伟的感情内幕。当被问及「是否曾觉得梁先生没那么好，有更喜欢的人」时，她坦率承认：「其实我有的。」但刘嘉玲强调，尽管曾在感情路上对其他人动过心，但经过时间的考验与磨合，她最终的结论还是觉得梁朝伟最适合她，爱得难舍难离。

