闵熙珍一审胜诉 法院认定「无带走NewJeans意图」 HYBE赔1.38亿港元

韩国ADOR娱乐代表理事「NewJeans之母」闵熙珍与HYBE之间的股权诉讼，闵熙珍今日获判胜诉！法院就「认沽期权」相关诉讼作出一审判决，闵熙珍胜诉，HYBE须支付约255亿韩圜（约1.38亿港元）。

HYBE主张未获法院采信

首尔中央地方法院民事法庭于今日上午针对两宗相关案件进行宣判，包括HYBE提出的「确认解除股东间协议」诉讼，以及闵熙珍方面提出的「请求支付股票买卖价格」诉讼。法院最终未采信HYBE主张，认定闵熙珍行使认沽期权合法有效，并裁定HYBE须支付255亿韩圜。HYBE指控闵熙珍曾有「带着NewJeans离开公司」的计划，认为此举已严重违反双方股东协议，并强调该协议早在闵熙珍行使认沽期权前4个月即已合法解除，因此她无权提出卖出股份。不过，闵熙珍则否认相关指控，指在股东协议未被合法解除的情况下，依法行使认沽期权，理应取得股票买卖金额。

对于HYBE方面提交的闵熙珍聊天记录，法院虽认可其证据能力，但指出：「仅凭该等对话内容，尚不足以认定构成对股东间协议的重大违反。」此外，针对闵熙珍方面提出的关于ILLIT涉嫌抄袭的指控，法院亦认为相关问题难以构成重大合同违约事由。