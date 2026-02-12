Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

闵熙珍一审胜诉 法院认定「无带走NewJeans意图」 HYBE赔1.38亿港元

影视圈
更新时间：18:15 2026-02-12 HKT
发布时间：18:15 2026-02-12 HKT

韩国ADOR娱乐代表理事「NewJeans之母」闵熙珍与HYBE之间的股权诉讼，闵熙珍今日获判胜诉！法院就「认沽期权」相关诉讼作出一审判决，闵熙珍胜诉，HYBE须支付约255亿韩圜（约1.38亿港元）。

HYBE主张未获法院采信

首尔中央地方法院民事法庭于今日上午针对两宗相关案件进行宣判，包括HYBE提出的「确认解除股东间协议」诉讼，以及闵熙珍方面提出的「请求支付股票买卖价格」诉讼。法院最终未采信HYBE主张，认定闵熙珍行使认沽期权合法有效，并裁定HYBE须支付255亿韩圜。HYBE指控闵熙珍曾有「带着NewJeans离开公司」的计划，认为此举已严重违反双方股东协议，并强调该协议早在闵熙珍行使认沽期权前4个月即已合法解除，因此她无权提出卖出股份。不过，闵熙珍则否认相关指控，指在股东协议未被合法解除的情况下，依法行使认沽期权，理应取得股票买卖金额。

对于HYBE方面提交的闵熙珍聊天记录，法院虽认可其证据能力，但指出：「仅凭该等对话内容，尚不足以认定构成对股东间协议的重大违反。」此外，针对闵熙珍方面提出的关于ILLIT涉嫌抄袭的指控，法院亦认为相关问题难以构成重大合同违约事由。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
38岁四料港姐冠军贺友结婚「开中门」战斗格上阵 传恋百亿富二代泄「恨嫁」心情
38岁四料港姐冠军贺友结婚「开中门」战斗格上阵 传恋百亿富二代泄「恨嫁」心情
影视圈
5小时前
罐装蛋卷正确打开方式！饼家教用1物轻松开盖 网民错重点：教咗点拎第一条先！
罐装蛋卷正确打开方式！饼家教用1物轻松开盖 网民错重点：教咗点拎第一条先！
饮食
2026-02-10 13:37 HKT
官恩娜母亲麦银丽（左）不反对先以遗产垫支讼费，冯明业反对但败诉要兼付今日讼费10.5万元。资料图片
官恩娜家族争产战丨三名姨母要求先以遗产支付讼费 官恩娜母亲麦银丽不反对 冯明业反对但败诉
社会
5小时前
港大教授带队创业 先进半导体热管理技术 破解电动车与AI「过热死穴」
创科资讯
2026-02-11 08:00 HKT
冬季奥运｜女子单板滑雪U型技巧资格赛 刘佳宇严重受伤被抬离场
冬季奥运｜女子单板滑雪U型技巧资格赛 刘佳宇严重受伤被抬离场
即时体育
7小时前
60年代女团姊妹花终极合体 大家姐风韵犹存与世无争不苦恼 曾公开致富之道全靠「孤寒」？
60年代女团姊妹花终极合体 大家姐风韵犹存与世无争不苦恼 曾公开致富之道全靠「孤寒」？
影视圈
10小时前
将军澳落「漂白水雨」？ 黑衫裤惨添芝麻纹 倒霉路人大爆中招位置 网民促缉凶赔钱｜Juicy叮
将军澳落「漂白水雨」？ 黑衫裤惨添芝麻纹 倒霉路人大爆中招位置 网民促缉凶赔钱｜Juicy叮
时事热话
5小时前
佘诗曼陪母游泰国贴地迫Food Court 素颜被质疑非本人网民凭一关键揭真相
佘诗曼陪母游泰国贴地迫Food Court 素颜被质疑非本人网民凭一关键揭真相
影视圈
7小时前
大快活全新下午茶二人餐优惠！$68叹尽小食拼盘+粟米肉粒饭+可乐 一人餐再配啫喱+红豆奶茶
大快活全新下午茶二人餐优惠！$68叹尽小食拼盘+粟米肉粒饭+可乐 一人餐再配啫喱+红豆奶茶
饮食
23小时前
港姐冠军回流温哥华当地产经纪 一条龙服务推介楼盘另送拣校攻略 朱千雪给予高度评价
港姐冠军回流温哥华当地产经纪 一条龙服务推介楼盘另送拣校攻略 朱千雪给予高度评价
影视圈
2026-02-11 11:00 HKT