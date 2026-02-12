容祖儿御用监制评女歌手唱功 炎明熹与一天后同级仅次林忆莲王菲？「Gen Z」至爱被暗批

曾为乐坛天后容祖儿、王菀之等担任御用监制的著名音乐人冯翰铭（Alex Fung），近日在其社交平台Threads上发表对香港现役女歌手唱功的个人评价，并列出等级（Tier List），其星级点评随即引发网民热烈讨论，其中炎明熹的排位成为焦点，而他对一位年轻人至爱歌手，评语就意味深长。

星级监制冯翰铭资历深厚

冯翰铭在香港乐坛地位举足轻重，他毕业于美国顶尖音乐学府Berklee College of Music，音乐才华备受肯定。他曾五度荣获《叱咤乐坛流行榜颁奖典礼》的「叱咤乐坛编曲人大奖」，并两次夺得「叱咤乐坛监制大奖」，其专业意见被视为业界指标。

冯翰铭女歌手唱功评级

根据冯翰铭发布的内容，他将女歌手的唱功划分为三个等级，当中标准排除了他曾监制、作曲或编曲的作品，并主要针对目前仍活跃的歌手。其中林忆莲、王菲、王菀之、Gin Lee（李幸倪）、Janice（卫兰）、Joey（容祖儿）被列为Tier S (超级歌手) ，郑欣宜和炎明熹就列于Tier A+，Moontang、Kiri T、Jace（陈凯咏）、Cloud（云浩影）、Marf@COLLAR就被列入Tier A (Vibe)。

炎明熹评价极高与欣宜并列

名单中最引起网民关注的，莫过于近年人气急升的炎明熹（Gigi）被冯翰铭放置在Tier A+级别，与横扫各大颁奖礼的实力唱将欣宜看齐，足见他对炎明熹的唱功给予极高评价。有网民因此猜测二人是否有合作，冯翰铭虽否认，但表示期待未来有合作机会。

Nancy Kwai归绰峣唱功争议

此外，冯翰铭亦对网民的其他评论作出回应。当有网民将唱作歌手Jace陈凯咏评为C级时，冯翰铭意有所指地反问：「如果 Jace Tier C ， 咁 Nancy Kwai应该系…」，暗示近年深受年轻人喜爱的文青女神归绰峣（Nancy Kwai），在他心目中的唱功水平可能未达水准，言论相当耐人寻味。

