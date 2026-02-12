郑则仕膝盖疼痛行梯楼变酷刑 医生曾提议打玻尿酸止痛 因周润发一句话奇迹断尾

现年74岁的郑则仕，纵横影圈数十年，但今年他再有一次创举，首次挑战渣马成功完成10公里赛，成为城中热话，郑则仕更在跑步范畴拜了周润发做师父，又不时拍片分享自己的跑步心得，肥胖身材的他，膝盖长期疼痛，初初接触跑步时更是生不如死，近日郑则仕自爆当时因为发哥一句说话：「跟我去跑步吧」，开始了一连串跑步练习，日子有功，勤力练跑下竟然渐渐不觉得痛，跑出第二人生。

郑则仕拜周润发做跑步师父

在今年初的渣打马拉松，发哥一如以往，继续有落场比赛，但今年他跑得特别慢，皆因他要带著74郑则仕、76岁鲍起静及79岁刘江等跑友，参与10公里赛事。一向膝盖有伤患的郑则仕，也顺利完成赛事，确是难能可贵。近日郑则仕拍片忆述当初如何接触跑步，竟然是因为膝盖疼痛，让人意想不到。

郑则仕膝盖疼痛要打玻尿酸

片中郑则仕透露大约从一年前开始，他的膝盖出现严重问题，尤其是下楼梯时，「特别痛，哇，痛得不得了！」他无法像正常人一样直下，只能一阶一阶地慢慢挪动，过程苦不堪言。之后医生提议可以打玻尿酸，这种像「啫喱」一样的润滑剂，打进关节组织，可以暂时不痛，但只能维持4至6个月，医生也教了郑则仕一些「坐立」的舒缓运动，也是治标不治本。

郑则仕跑步后膝盖痛不药而愈

郑则仕其后将自己的困境告知发哥，对方竟给了一个匪夷所思的建议：「跟我去跑步吧」。郑则仕马上大吃一跳，「膝盖痛去跑步？行吗？你开玩笑吧！」郑则仕的第一反应是全然的震惊，但最后他也选择相信了发哥，成为发哥跑友外，更尊称发哥做师父，不止完成了10公里赛事，连膝盖疼痛也是不药而愈，相当神奇。

