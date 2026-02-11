Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

东张西望｜变态男筲箕湾赤裸露鸟行山  向女行山客露械：你唔使惊我  四围便溺害惨东张女神

更新时间：21:24 2026-02-11 HKT
发布时间：21:24 2026-02-11 HKT

今日（11日）一集《东张西望》报道，一名中年男子频于筲箕湾东骏苑对面的山边出没，他被多名街坊目睹全身赤裸行山，更被影到向着民居方向小便，非常离谱。有行山女士指，自己和朋友都曾于行山时见过这位变态男子，指他于山上拥有小屋，见有女士行过就跳出来露械非常可恶，有街坊更表示他「周围屙屎」，而「东张女神」猫仔黎宽怡，不幸于探访途中踩中「地雷」，非常惨情。

山系裸男一丝不挂对民居小便

街劫江太报「东张」，指她于家中望向山边时，时常见到一名叔叔全身赤裸走上山头，因为该条上山必经之路，跟民居其实十分接近，故此可以清晰见到他一丝不挂，一次她更拍得赤裸阿叔向民居方向小便，极度呕心。江太向管理处反映，但因为叔叔赤裸所经之处并不在屋苑范围，所以管理员欲管无从。而另一位报料者Ryan表示，曾于家中见到赤裸叔叔全身冇着衫，在山上一大石上露械晒太阳足足3、40分钟，非常扰民。

山系裸男专吓女行山客

「东张」团队出动采访，因为该名变态男子「赤裸出勤」非常频密，所以附近很多居民都曾见过他赤裸横行，更有行山女士表示，这名变态男子于山上有一间屋：「佢喺上面有间屋，见到女行山客行过，佢就跳出嚟吓人，佢仲喺山上面四围屙屎」。而另一位行山女子，就更试过跟他正面交锋：「佢好多嘢讲，话自己唔着衫啫，唔使怕我，我话我系女、你系男，你唔着衫好丑，佢就话自己可以拧歪面」。

猫仔黎宽怡不幸受伤

为拍得这名裸男，「东张」团队天未光就行上山，怎料未找到目标，主播黎宽怡跟一些拍摄人员都踩中「地雷」，令拍摄团队十分沮丧。而到了节目完结前播出预告，「东张」团队终拍得这名变态阿叔的卢山真面目，并展开惊心动魄的追逐战，猫仔黎宽怡更在过程中不幸受伤，详情要留意明天节目。

