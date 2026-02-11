Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

马德钟离巢广州开骚遭网暴  歌星身份受质疑被问「他有歌吗」  演唱会最贵飞包合照难平民愤？

更新时间：19:00 2026-02-11 HKT
发布时间：19:00 2026-02-11 HKT

现年57岁的视帝马德钟，早前宣布离巢TVB回复自由身，其告别作《非常检控观》近日正在热播，剧中饰演刑事检控专员的他，再次以精湛演技赢得观众一致肯定。将事业重心转往内地市场的马德钟，马不停蹄地宣布将于4月在广州举行演唱会，其最新宣传海报亦随之曝光。

马德钟海后骚肌吸客

在最新发布的「马德钟瞬间音乐会・广州站」海报中，现年57岁的马德钟状态处于巅峰。他身穿一件设计感十足的黑色外套，大胆地将拉链拉开，展现出结实的胸肌和完美的身体线条，完全看不出即将步入六旬。无论是容貌还是体形，马德钟都保持得相当出色，再次力证其「不老男神」的称号并非浪得虚名。

马德钟最贵飞包合照

据海报资料显示，演唱会票价由人民币188元至488元不等。而最贵的VIP票价不用500元人民币，更包含了与粉丝合照的福利，对比其他演唱会票价，似乎相当亲民。然而消息一出，随即引来网民两极化的讨论。不少人对马德钟作为演员跨界开唱感到惊讶，纷纷留言质疑他是否拥有足够的音乐作品来支撑一场个人演唱会，直接开问「他有歌吗？」、「唱人哋啲歌啰！」。更有网民直言不讳，认为这是「捞钱啊，捞得多少算多少」，指其纯粹是为了赚钱。

马德钟被问「有歌吗？」

事实上，虽然马德钟以演员身份为人熟知，但他也曾涉足乐坛。他分别在2003年和2006年推出过《爱您有罪》和《争霸》两张EP，并演唱过多首剧集歌曲，其中最为人熟悉的代表作，便是与佘诗曼合唱的《东山飘雨西关晴》片尾曲《陪你哭也只得我》。早前佘诗曼受访时亦透露，马德钟曾邀请她担任演唱会嘉宾，只要档期许可，她亦乐意支持。

