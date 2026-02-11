「三弟」刘嘉龙惊喜现身《寻秦记》庆功  早转行容貌大变难认  一要角仍缺席网民质疑人缘差

电影版《寻秦记》票房报捷，剧组于昨晚（10/2）举行盛大庆功宴，并宣布将于情人节推出《寻秦记》Plus+多元宇宙版。庆功宴上星光熠熠，除了电影版演员外，监制兼主演的古天乐更诚邀多位电视版元老演员聚旧，而全场最瞩目的焦点，莫过于「三弟」刘嘉龙的惊喜现身。

「三弟」刘嘉龙容貌变化极大

早前古天乐在宣传电影时，曾表示遗憾未能齐集所有原班人马，特别是苦无联络方法的「三弟」刘嘉龙。然而在庆功宴上，刘嘉龙的现身解开了这个谜团——原来林峰一直存有其联络方式。林峰就表示：「老板（古天乐）都冇同我讲话要揾佢，系上次做访问先知，做咩唔问我？」

刘嘉龙满头灰白发

刘嘉龙的现身，其外貌的巨大变化成为了传媒和网民的热议话题。对比当年电视版中那位面庞饱满、眼神锐利的年轻样貌，如今的刘嘉龙已是满头灰白发，留著灰白的胡子，身形也显得清瘦，与当年的形象判若两人，确实令人难以第一时间辨认。

刘嘉龙保持低调拒受访

据悉，刘嘉龙现已离开娱乐圈，转投商界。为了保持低调，他此次现身只为支持昔日战友，并未接受任何传媒访问，仅与「大哥」古天乐及「二哥」黄文标等故人合照留念，情谊尽在不言中。

江华未见踪影

在这次难得的聚会中，另一位电视版重要角色「连晋/嫪毐」的饰演者江华却未见踪影，引发网民热烈讨论。有网民直言：「我谂江华真人缘麻麻，摄电视剧原班人马去庆功，都唔揾佢。」更有网民翻出江华过往的言论，认为他言谈间显得有些低EQ和傲慢，导致他在圈内人缘平平。其中一位网民更指出：「至少真系无乜同行走出嚟撑佢就知咩事。」暗指他与圈中人关系疏离。

