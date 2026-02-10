Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

张智霖父子出巡！19岁魔童早前疑自爆恋大眼少女 网民关心见咗家长未

影视圈
更新时间：20:07 2026-02-10 HKT
发布时间：20:07 2026-02-10 HKT

张智霖与袁咏仪去年送儿子「魔童」张慕童（Morton）到英国留学，近日儿子回港疑似陪家人过农历新年。近日，有网民在小红书上分享，于香港偶遇了张智霖（Chilam）与他19岁的儿子。该网民兴奋地表示，在被誉为「明星茶档」附近野生捕获到这对型男父子，并上载了数张照片，「魔童」的身形引发网民热议。

「魔童」身高超越爸爸

从照片中可见，张智霖与「魔童」一前一后走在街上。张智霖身穿深色外套配搭牛仔裤，背影潇洒，星味十足。紧随其后的「魔童」则穿著一件浅蓝色的宽松短袖T恤，内搭白色长袖上衣，一身打扮充满青春潮流气息。虽然只是背影，但可见「魔童」的身高已明显超越爸爸，昔日跟在父母身边的小朋友，如今已是个帅气的少年。

相关阅读：袁咏仪罕公开大量绝密亲热照！庆祝与张智霖结婚25年晒神仙颜值 挨过离婚危机曾自爆有遗憾

「魔童」早前疑公开恋情

这次父子档的出现，也让不少人联想到「魔童」早前在IG分享与一名大眼少女的合照及甜蜜影片，片中与一位大眼女生温馨散步、玩摇摇板，更亲密相拥，疑似公开恋情，不少网民见「魔童」已到拍拖的年龄，都感叹时光飞逝。事实上，张智霖与袁咏仪对儿子拍拖态度开放，张智霖更曾公开表示希望儿子早日成家，网民都希望早日见到「魔童」女友真身，更关心「魔童」有否带女友返港见父母。

相关阅读：袁咏仪张智霖放闪泄豪宅巨厅 摆设添艺术气息 夫妻名下物业版图惊人手持逾亿物业

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
长者咭/乐悠咭点样分？35+精选优惠 申请方法/文件/两咭分别/申请教学一文睇清
长者咭/乐悠咭点样分？35+精选优惠 申请方法/文件/两咭分别/申请教学一文睇清   
生活百科
9小时前
40楼业主难忍等䢂时间长 声称繁忙时间「20分钟」 宁愿贱卖也要离开
40楼业主难忍等䢂时间长 声称繁忙时间「20分钟」 宁愿贱卖也要离开
海外置业
8小时前
排公屋19年派长沙湾「头奖盘」 港女死守「一潜规则」掀议：点做到！？｜Juicy叮
排公屋19年派长沙湾「头奖盘」 港女死守「一潜规则」掀议：点做到！？｜Juicy叮
时事热话
7小时前
第44届香港电影金像奖提名名单出炉 古天乐双料入围影帝硬撼梁家辉张继聪 章子怡大战陈法拉争影后
第44届香港电影金像奖提名名单出炉 古天乐双料入围影帝硬撼梁家辉张继聪 章子怡大战陈法拉争影后
影视圈
6小时前
星岛申诉王｜北角$29自助餐变长者食堂 直击场内墟冚迫爆争食
02:08
星岛申诉王｜北角$29「酒店式」任食放题自助餐 直击场面墟冚10分钟被抢空
申诉热话
13小时前
搭港铁讲粗口被罚$5000？港女高调晒告票 被追问粗口内容「咁回应」｜Juicy叮
时事热话
2小时前
曾志伟新抱王敏奕曾传婚变 罕谈结婚「七年之痒」一原因欲减见面时间  原生家庭影响大拒生B
曾志伟新抱王敏奕曾传婚变 罕谈结婚「七年之痒」一原因欲减见面时间  原生家庭影响大拒生B
影视圈
11小时前
百年上海街唐楼活化为艺术新地标 THE BRIDGE+ UOB ART ACADEMY连结人心的社区桥梁
艺文资讯
10小时前
视帝视后等数十艺人齐聚佛山晚宴场面墟冚 幕后金主曝光 卡士媲美TVB颁奖礼
视帝视后等数十艺人齐聚佛山晚宴场面墟冚 幕后金主曝光 卡士媲美TVB颁奖礼
影视圈
23小时前
3COINS进驻葵芳新都会 开幕首日创品牌历来全球最高单日销售纪录
3COINS进驻葵芳新都会 开幕首日创品牌历来全球最高单日销售纪录
楼市动向
2026-02-09 18:19 HKT