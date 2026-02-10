张智霖父子出巡！19岁魔童早前疑自爆恋大眼少女 网民关心见咗家长未

张智霖与袁咏仪去年送儿子「魔童」张慕童（Morton）到英国留学，近日儿子回港疑似陪家人过农历新年。近日，有网民在小红书上分享，于香港偶遇了张智霖（Chilam）与他19岁的儿子。该网民兴奋地表示，在被誉为「明星茶档」附近野生捕获到这对型男父子，并上载了数张照片，「魔童」的身形引发网民热议。

「魔童」身高超越爸爸

从照片中可见，张智霖与「魔童」一前一后走在街上。张智霖身穿深色外套配搭牛仔裤，背影潇洒，星味十足。紧随其后的「魔童」则穿著一件浅蓝色的宽松短袖T恤，内搭白色长袖上衣，一身打扮充满青春潮流气息。虽然只是背影，但可见「魔童」的身高已明显超越爸爸，昔日跟在父母身边的小朋友，如今已是个帅气的少年。

相关阅读：袁咏仪罕公开大量绝密亲热照！庆祝与张智霖结婚25年晒神仙颜值 挨过离婚危机曾自爆有遗憾

「魔童」早前疑公开恋情

这次父子档的出现，也让不少人联想到「魔童」早前在IG分享与一名大眼少女的合照及甜蜜影片，片中与一位大眼女生温馨散步、玩摇摇板，更亲密相拥，疑似公开恋情，不少网民见「魔童」已到拍拖的年龄，都感叹时光飞逝。事实上，张智霖与袁咏仪对儿子拍拖态度开放，张智霖更曾公开表示希望儿子早日成家，网民都希望早日见到「魔童」女友真身，更关心「魔童」有否带女友返港见父母。

相关阅读：袁咏仪张智霖放闪泄豪宅巨厅 摆设添艺术气息 夫妻名下物业版图惊人手持逾亿物业