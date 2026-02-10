金像奖2026丨主席尔冬升爆内幕：投票率比往年下降 金像奖陷重大危机或改两年一届？

金像奖2026丨《第44届香港电影金像奖》将于4月19日在香港文化中心隆重举行，今日（10日）举行记者会，大会更请来《第四十三届香港电影金像奖》夺得「最佳女主角」的卫诗雅（Michelle）、MIRROR成员吕爵安（Edan）担任特别嘉宾，公布本届18奖项提名名单。

金像奖投票率比往年下降

作为香港电影金像奖协会主席尔冬升致辞时，表示香港电影金像奖的协会成员已经增加至17个，总共有超过2,500位个人及公司会员。在第一轮评选的投票中，经会计师核实后，有效票数为989票，投票率为47.92%，今年入围电影有47部。他表示投票率比往年下降，并呼吁各位于第二轮踊跃投票。他坦言需要花很多人力物力策划一场金像奖颁奖礼，「前几年已经开始谂，如果上映电影只系30部以下，可能要换个形式举行，因为我哋八位数字去搞呢个奖，希望产量可以提升。如果太低嘅话，可能个规模会缩小。」

尔冬升曾提出两年一届形式举办

当被问到会否考虑将金像奖改为两年一届形式举办，尔冬升表示：「都有提出过呢个问题，但我哋未到𠮶个阶段，都尽量去维持落去。」他亦承认现时找赞助是十分困难，不过仍然举办到，并指所有员工都低于市面人工，只是红地毡比较多，至于台上所有台、灯、声，交给创作总监去满足要求。他并透露今年幕后班底强劲，找来卖座电影《毒舌大状》导演吴炜伦担任创作总监。

提到政府资助方面是否削减，尔冬升表示不太清楚，简单的说申请不会超过一千万元，超过就要通过立法会财委会。尔冬升亦坦言现时财赤，但不想去依赖政府，都有构思过，应该系自负盈亏。

