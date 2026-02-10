胡杏儿举家北上晒恩爱 与李乘德游东北雪乡 变「跟得夫人」视线不离老公

现年46岁的视后胡杏儿，跟丈夫李乘德结婚10年，婚后育有3子，一家人幸福美满。近年胡杏儿将事业重心移至内地，除了拍内地剧及商演外，每逢有假期必定会一家到内地旅游，促进祖国经济。近日胡杏儿在小红书分享跟丈夫及三个囝囝，到内地东北雪乡滑雪，冰天雪地下共享天伦。

胡杏儿初次到雪乡解锁地图

胡杏儿丈夫李乘德，去年爆出夜店揽女事件，其后以「拥抱者」解画，终获得胡杏儿原谅，重新出发，之后一家五口经常四围旅游，增进夫妻感情，杏儿变相将丈夫留在视线范围之内，安心又放心。近日胡杏儿跟丈夫李乘德偕同三子，前往内地「雪乡」，展开一场梦幻的冰雪之旅，第一次到此的杏儿更说是「解锁新地图」。当他们抵达目的地，看到被白雪覆盖、仿如童话世界的雪乡夜景，所有舟车劳顿似乎都一扫而空。

相关阅读：胡杏儿一家五口哈尔滨迎新一年 童心未泯与囝囝玩冰滑梯

胡杏儿一家玩泼水成冰好兴奋

胡杏儿陪住囝囝开心地玩著雪车，从斜坡上滑下时的笑声此起彼落，感染力十足。一家人更在雪地中大玩「泼水成冰」，将热水奋力一泼，瞬间在空中凝结成冰雾，画面震撼又有趣。一家人又手牵手在雪乡大街上漫步，杏儿温柔地看著孩子们嬉戏，每一个镜头都充满了爱。

胡杏儿全程贴身照顾三子

胡杏儿在梦幻的雪乡，焦点依旧全部落在三名囝囝身上，母子一起砌雪人，她又负责从斜坡上，推动儿子的雪车，之后小朋友不慎翻车，随即在地上翻滚撒娇，画面搞笑又温馨。之后杏儿一家去了驯鹿场，拿著草食饲料喂鹿仔，驯鹿饱餐一顿后，即要开始工作，杏儿囝囝齐齐坐上驯鹿雪橇，一家人的欢笑声此起彼落，幸福无价。

相关阅读：胡杏儿李乘德豪华派对庆结婚十周年似重演婚礼 鲍鱼花胶宴客茅台香槟任饮 众多圈中人到贺