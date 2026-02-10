曾志伟新抱王敏奕曾传婚变 罕谈结婚「七年之痒」一原因欲减见面时间  原生家庭影响大拒生B

现年34岁、有「TVB最靓家嫂」之称的王敏奕（Venus），近年事业得意，在《万千星辉颁奖典礼2025》中，凭借台庆剧《新闻女王2》「刘艳」一角，勇夺「最佳女配角」，人气高涨。事业攀上高峰，但她与著名导演曾国祥的婚姻生活却一直保持低调。2026年将迎来结婚7周年，王敏奕近日罕有地接受传媒访问，大谈「七年之痒」，二人极为「非一般」的婚姻取向，再次引起外界对二人关系的关注。

王敏奕谈婚姻想学识失联

王敏奕谈起与曾国祥的婚姻，承认双方为了拓展事业都处于极度忙碌的状态，但亦表示「无论几忙都会见嘅」。王敏奕直言和丈夫各自都需要自己的「me time」，甚至觉得要反过来学习「失联的艺术」。Venus解释：「人应该有自己的空间去思考，每一刻去倾偈、Check住，其实你是没有办法想到自己想做的事，或者创作不到。」她认为，特别是作为导演的曾国祥，更需要大量的创作空间去阅读、看电影，因此独立思考的时间对他至关重要。这种宁愿各自精彩，也不愿时刻捆绑的关系，在艺人夫妻中显得相当「非一般」。

王敏奕拒为放闪而活

她坦言近年已甚少在社交媒体「放闪」，认为很多时社交媒体变成一种要向外界展示特定状态的压力，「但你看到的东西都只是一面」。她不希望刻意只给人看到片面，更想保留自己「立体」的真实世界。

王敏奕受妈妈影响拒做少奶奶

王敏奕独特的婚姻观，深受其母亲影响。她忆述，妈妈是一个非常努力工作的职业女性，一手养大她。这个成长背景让她觉得「一个女性去工作，是一个很值得尊重的一件事」。因此，她从没想过婚后就要放弃事业做少奶奶，「如果你叫我日日坐喺屋企数手指，真系唔得」。她形容自己是一个需要不断思考生命有何意义、不能「虚度光阴」的人，事业和工作是她实现自我的重要部分。

王敏奕曾国祥有共识唔生B

对于生育下一代，王敏奕坦承与曾国祥早有共识，会将时间花在彼此的工作和生活上，而非追求家里有小朋友的热闹。虽然妈妈也渴望抱孙，但Venus认为「人要活在自己的计划」，不能活在别人的期望中。

王敏奕凑大弟弟怕了生B？

这个决定，源于她自幼凑大弟弟的经历。她笑言，自己对小朋友的憧憬，并非只有「很可爱」的原始感觉，因为亲手带大弟弟，让她深刻体会到「是一个很大的责任，也是一个很长时间的责任」。她会实际地考虑到小朋友长大后的种种问题，这份过于「理性」的思考，也让她对生育抱持更审慎的态度。

王敏奕曾国祥曾传婚变

王敏奕与曾国祥近年聚少离多，外界一直盛传两人婚姻出现问题。2022年，Venus突然删走IG上的夫妻合照，更传她洗掉手指上的「婚戒」纹身，婚变消息甚嚣尘上。当时Venus回应指双方没问题，纹身只是因拍剧需要暂时遮盖。她亦坦言，夫妻经常分隔两地，加上疫情需要隔离，维系感情确实不易，幸好两人已挨过最艰辛的日子。