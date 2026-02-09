东张西望丨直击土瓜湾街市大群老鼠任食生猪肉 新鲜猪肉随地摆 市民进食恐致命扬言罢买

TVB节目《东张西望》今晚（9日）报导土瓜湾街市猪肉档严重的鼠患问题，其卫生情况令人咋舌。《东张西望》经过长达两个月的深入追查，拍得大量老鼠在凌晨时分，于准备出售的新鲜猪肉上「开餐」的惊悚画面，引起市民对食物安全的极大恐慌。东张女神黎宽怡更近距离在老鼠开餐的位置前进行报导，可谓相当大胆。

生猪肉变老鼠放题场面恶心

事发地点位于土瓜湾九龙城道与落山道一带的街市肉档。从观众Peter提供的片段及节目组的夜视镜头可见，在凌晨三至五点，猪肉档虽未开门，但铁闸却未完全关上，留下巨大空隙。数十只肥大的老鼠如入无人之境，从街外钻入店内，爬满一堆堆刚送抵、随意堆放在地上的新鲜猪肉，大群老鼠上演一场恐怖「自助餐」。画面所见，至少七、八只老鼠在「猪肉山」上爬来爬去，肆无忌惮地大快朵颐，啃食猪肉，甚至有老鼠钻入装著猪内脏的胶篮中觅食，场面极度恶心，令人反胃。

街坊看片段感震惊拒绝再光顾

《东张西望》采访了多名当区街坊，他们对鼠患问题早已怨声载道，但看到影片后依然表示极度震惊。有女士惊呼：「好恐怖！如果知边一间，我真系唔会去（买）！」另一位街坊更表示，「吓死人呀，少啲食啦……唔食啦！」直言宁愿吃急冻猪肉。有同一条街的店舖老板受访表示：「我啱啱先买完……」对于刚买的猪肉可能被老鼠咬过，感到相当惊讶。受访的市民普遍认为，这种情况完全无法接受，担心会「食坏人」。

被老鼠啃咬生肉可传播致命病毒

家庭医生林永和在《东张西望》中提醒观众，老鼠身上带有多种病原体，可透过其口水、粪便、尿液及皮毛等传播沙门氏菌、金黄葡萄球菌等，引致肠胃炎。更可怕的是，老鼠亦可传播「大鼠戊型肝炎」等严重疾病，对长者、长期病患等免疫力较弱的人群可能致命。

清洗烹煮也难保安全

林医生强调，即使将猪肉买回家，单纯用水冲洗也无法清除已渗入肉内的细菌；就算经过高温烹煮，虽能杀死大部分细菌，但某些耐热的毒素仍然存在。他直言：「我会建议真的把它放弃比较好。」

灭鼠专家Henry则分析，片中的是体型较大的沟鼠和擅于攀爬的屋顶鼠，牠们已习惯人类活动，胆子极大。而肉档职员竟将猪肉随意丢在地上，以及不关好铁闸，无疑是「中门大开」，引鼠入室。《东张西望》在节目尾声预告会播出运送员及档贩，如何不卫生地处理待出售的生猪肉，部份片段可见他们将生猪肉在街道上拖行，卫生情况堪忧。而《东张西望》主持下集将会直接与涉事猪肉档的职员对质，追究责任，事件后续发展值得密切关注。

