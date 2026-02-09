前港姐超低胸「上下失守」被丧摸画面曝光 卖性感登台吸金屡遇狼爪

现年41岁的前港姐「最上镜小姐」袁嘉敏（Candy），自去年结束短暂的英国生活回流返港后，便积极利用其丰满的魔鬼身材，频繁北上到内地夜场登台吸金。近日一段她在夜场表演的影片在网上疯传，片中她因一个俯身动作，引发了「上下失守」的尴尬疑云。

袁嘉敏上下失守被丧摸

从网上流传的影片可见，袁嘉敏当晚身穿一袭白色紧身吊带低胸短裙，性感火辣。当她在台上献唱并与观众互动时，热情地俯身跟台下的粉丝握手。然而，由于衣领极低，加上台下观众的低角度视线，令她瞬间陷入「上下失守」的尴尬境地，除白滑上围被一览无遗外，裙内春光亦随时外泄。台下的男观众见到偶像走近，情绪显得非常激动，纷纷伸出手臂，希望能与她有亲密接触。影片中清晰可见，袁嘉敏除了跟前排观众握手外，玉手亦被不少热情男粉丝触摸。

袁嘉敏移英失败回流香港

袁嘉敏在2009年参加香港小姐竞选入行，其后凭借电影《鸭王》一脱成名，奠定性感女神的形象。不过，其演艺事业发展平平，2023年更一度移居英国，但仅一年半后便宣布回流。返港后，她将性感形象化为吸金利器，除了开设Patreon频道，上载大量性感内衣、出浴、睡衣等「中门大开」的相片，保守估计每月收入超过6万港元外，亦密密到内地登台，靠「卖肉」维持生计。

袁嘉敏登台之路屡遇险境

虽然内地市场为袁嘉敏带来了可观收入，但她的登台之路并非一帆风顺，甚至充满风险。她曾公开表示，在内地献唱时，有人趁机触碰她的敏感部位，让她感到极不舒服。更夸张的是，她曾被主办方在未经同意下，将不明的黏稠液体倒在她身上，令她当场感到被侮辱，并质疑对方是否想故意让她的服装变得透视。

袁嘉敏性感登台有市场

尽管过去的经历充满不快，加上其歌喉一直被网民狠批为「魔音」，指她五音不全，但袁嘉敏并未因此放弃内地市场。从这次的演出可见，入场观众似乎「醉翁之意不在歌」，即使歌声不敢恭维，但只要她性感登场，现场气氛依旧相当兴奋。

