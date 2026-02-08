中年好声音4｜「白羊君」攞5灯热爆舞台  两特点泄真身为TVB老臣子？入行前曾做巴士司机

无线（TVB）热门歌唱真人骚《中年好声音4》的战况日趋激烈，在最新一集的70强「一对一PK赛」中，最瞩目的焦点无疑是身份神秘的「白羊君」。他以蒙面造型登场，凭借一曲高难度的《趁早》技惊四座，最终获得评审团全数5灯的佳绩直接晋级，同时也引发了全城对其真实身份的热烈猜测，而矛头则指向已在TVB效力多年的「沧海遗珠」姚兵。

「白羊君」演唱有弱点仍征服评审

「白羊君」在台上挑战女歌男唱，演绎张惠妹的名曲《趁早》。他一开口便展现出大将之风与强劲的爆发力，但其标志性的震音技巧却引起了评审们的意见分歧。张佳添指：「当震音变成了策略和机械化的东西，就会失去感情。但你后面越唱越好。」，而海儿亦认同他似乎习惯了用震音：「不过这首歌确实很难，你能唱得这么有中气，值得嘉许。」，周国丰就好欣赏「白羊君」：「你唱得好爽！完全做到了这首歌的男性味道。」尽管评审对其演绎方式有不同看法，但「白羊君」的整体实力最终征服了他们，成功取得5灯直接晋级40强。

「白羊君」真身引热议

「白羊君」虽然戴着面具，并在受访时使用变声器，但他自称属羊，加上说话时带有明显的内地口音，这些蛛丝马迹迅速点燃了网民的侦探头脑。大家凭借其独特的声线和口音，纷纷推测他的真身，就是今年46岁、同样属羊并在TVB默默耕耘多年的艺人姚兵。

姚兵星途坎坷

如果「白羊君」确实是姚兵，这次重返歌唱舞台对他而言意义重大。姚兵入行前为巴士司机，曾夺得2003年度全球华人新秀大赛浙江区冠军及CCTV梦想中国新秀大赛浙江区冠军，2005参加TVB8全球华人新秀大赛，到2013年的《星梦传奇》，他与郑俊弘等人同台竞技，最终夺得殿军，歌唱实力早已获得认证。然而，赛后他的星途并未一帆风顺，入行超过20年，大部分时间都在剧集中饰演闲角，鲜有机会主唱歌曲。

