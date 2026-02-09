「郭可盈儿子」离巢逾十年胀爆罕现身 曾求婚《闪电传真机》主持遭拒 为养家转战商界

现年48岁、曾在TVB经典剧集《十兄弟》中饰演二哥「顺风耳」而为人熟知的金牌绿叶林景弘，自2012年离开效力14年的无线后，一度转战内地，近年更淡出幕前转型从商。近日他无预警现身内地社交平台，与前TVB同事张智轩拍片，宣告开启新一页，其最新状态亦引起网民关注。

林景弘变胀爆大叔

从最新影片可见，昔日身形瘦削的林景弘，如今已变为身形圆润、「佬味」劲浓的中年大叔，他的最大变化当然是身形暴胀不少，其肚腩现时可谓清晰可见。容颜方面则变化不大，但稳重成熟的气质与当年判若两人。他在片中以「普通人」自居，分享人生经历，希望能为观众带来心灵鸡汤。

林景弘曾做「霍景良」马仔

林景弘六岁随家人由福建来港，中学毕业后先后在亚视及无线担任幕后工作，因对演戏产生兴趣而投考艺员训练班，展开了在TVB长达14年的演艺生涯。他参演过百部剧集，在《皆大欢喜》中更一人分饰二十多个角色，但他坦言，直到《创世纪》中饰演霍景良（郭锋饰）的马仔，才算有了一个正式的角色。

林景弘凭「顺风耳」入屋

真正让他深入民心的，是2007年剧集《十兄弟》中的「顺风耳」一角。他忆述，当时监制认为他耳朵「有点兜」，便安排他饰演此角，该剧当年创下TVB第二高的收视纪录，至今仍有许多观众能凭此角认出他。林景弘曾感叹TVB的模式，表示「当你心灰意冷想离开时，他就会给你一个角色」，他因此而重燃希望，结果又签多一份约。《十兄弟》当年是TVB收视第二高的剧集，于剧中演林文龙和郭可盈儿子的林景弘，终于有影视代表作。

林景弘视廖启智为师父

除了《十兄弟》，林景弘在《大冬瓜》亦有发挥机会，而他更难忘跟前辈廖启智的合作。林景弘指廖启智教了他很多东西，个性十分豁达，而于《大冬瓜》中，廖启智养育林景弘，私底下林景弘就叫廖启智师父，他曾指「他教我做人，他很喜欢喝酒，拿着一杯酒是讲不停的，又讲戏，又讲人生」。林景弘表示廖启智过身的时候，自己也有送他最后一程。

林景弘与盖世宝七年情断

在感情方面，林景弘最为人知的是与儿童节目主持盖世宝（Bondy Chiu）的一段七年情。两人一度谈婚论嫁，林景弘更曾向女方求婚，但最终遭到拒绝。他透露，分手主因是女方不愿生育，而作为家中独子的他，背负著父母传宗接代的期望。他曾表示，以为自己可以不理父母怎么说，但后来感觉到父母的渴求，故此他慎重考虑过后，既然女方不想生育，就决定分开。两人最终和平分手，至今仍是朋友，偶尔会透过短讯联络。

林景弘为下一代转战商界

离开演艺圈后，林景弘的人生迎来转变。他在福建经朋友介绍认识了现在的妻子，并于2015年迎来儿子的诞生。为了让儿子回港接受教育，他举家回流，并毅然转行从商。林景弘选择与家人在香港代理白酒生意，为此他由零学起，亲身到酒厂学习酱香酒的酿造工艺。他认为，过往当演员的经历反而成为他从商的优势，指别人认出他曾经拍戏，就会增加彼此的亲切感，对倾生意也会易一些。