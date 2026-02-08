阮浩棕何沛珈恋情正式告终？与另一上位小花奉旨「拍拖」 梳化依偎、肉紧接吻加壁咚吸CP粉

早前传出分手的TVB绯闻情侣阮浩棕与何沛珈，虽然继续一起出席活动，看似没有尴尬，但互动明显大减！有传TVB官方疑似出手「棒打鸳鸯」。而近日TVB就安排倪嘉雯「顶上」，让她与阮浩棕以情侣档拍摄情人节宣传短片，有网民推测可能想借机为《女神配对计划2》铺路。

阮浩棕与倪嘉雯合作放闪

阮浩棕日前在IG分享合拍的宣传片，与早前夺得TVB颁奖礼「最佳女新人」奖的倪嘉雯一起饰演情侣，以「下棋」比喻恋爱关系中的拉锯与进退。二人上演了多场甜蜜互动，从街头的浪漫邂逅、男方壁咚女方、温馨下厨、沙发依偎、雨中漫舞，到最后在璀璨夜景下深情拥吻，每一个画面都洋溢著幸福的氛围，闪盲一众网民。

影片发布后，立即引来圈内好友及网民的热烈讨论。林正峰、郭千瑜、何广沛等同事纷纷留言表示「Wow」、「呢对ok㖞！」。吴若希亦留言：「系衬嘅！」网民们更是反应热烈，大赞「好sweet救命」、「靓仔靓女，画面好靓」，纷纷表示被他们的甜蜜互动所融化。

阮浩棕与倪嘉雯受力捧上位中

阮浩棕与倪嘉雯近年在TVB备受力捧，是上位中的新生代演员。阮浩棕出身于演艺世家，祖母是已故资深演员梁舜燕。他近年在《爱·回家之开心速递》等剧集中表现亮眼，逐渐入屋。倪嘉雯则是由KOL做起，加入TVB成为儿童节目《Think Big天地》及《Hands Up》的主持，近年参演《新闻女王》及《新闻女王2》等剧表现亮眼。据悉她中学时期就读于沙田区的Band 1名校，并以优异的DSE成绩考入香港中文大学生物系，是美貌与智慧并重的新生代小花。

