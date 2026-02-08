「最强小三」五索高调晒家庭乐 出游目击马生拖女呷醋 一人在场即被降格变「妹仔」

「五索」钟睿心，因高调承认与66岁、身家以百亿计的大生银行主席马清铿父女恋，二人拍拖10年，并育有4名子女，因而收获「最强小三」之名。虽然五索并非正室，但她却不时公开跟马生四围旅游的影片，摆明宣示主权，近日她跟马生及女儿去了长隆旅游度假区，分享一家人共享天伦的画面外，又大呷囡囡醋，笑指马生当女儿是主公，而她只是帮手拎东西的「妹仔」，引来不少网民讨论。

五索高调家庭旅游

近日五索分享一家三口到珠海长隆旅行的影片，她表示因为不是旺季，所以园区内没有太多游客，可以舒适地体验各种设施，甚至「无限玩不停」，省却了排队的烦恼。镜头一转，他们一家人去观赏精彩绝伦的大型马戏表演，飞天电单车、高空丝带舞等惊险刺激的环节，让人目不暇给，女儿更与表演者热情互动，场面十分有爱。

五索见马生拖女儿即大呷干醋

五索一家除了欣赏刺激的马戏表演，其后又到了海洋王国，当看到巨大的杀人鲸在水中畅游时，女儿兴奋地指著玻璃大喊「妈妈」、「爸爸」，画面充满治愈感。五索在园区内买了不少公仔送给女儿，但之后见到马生拖著囡囡，她却不禁呷囡囡醋，表示「爸爸拖住佢个小情人，而我就要做妹仔，帮手拎东西。」虽然如此，五索脸上挂著浓浓的笑容，证明只是「甜蜜的负担」，幸福感满泻。

五索分享跟马生房事露骨大胆

五索与马生交往前曾有过一段婚姻，不过当年因前夫闩水喉，五索在2014年诞下BB后便离开，后来与马清铿挞著，两人交往后先后诞下四子女。五索身为小三却爱得高调，不时分享跟马生的日常相处，内容更不乏大胆房事，近日就爆料指马生有「与年龄不相符的性欲」，她又后悔食事后丸，出位言行令网民啧啧称奇。

