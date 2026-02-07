前TVB移民女星曝光加拿大医院天价帐单！母亲住院5日索价XX万：我哋都吓亲，点样畀啊

前《东张西望》主持容羡媛已移民加拿大一年多，近日在个人YouTube频道分享了一次「惊心动魄」的经历。月前她的妈妈前往加拿大探亲，期间突然身体不适，需紧急送院并留医5日，最终收到一张近4万加元（约23万港元）的天价医疗帐单，幸好事前做足一件事，才免于承担巨额费用。

游客加国入院每日收费逾2万港元

容羡媛在影片中详细拆解了母亲作为游客在加拿大就医的各项费用。她指出，母亲当时因身体不适，需召救护车送往急症室。她公开的帐单显示，费用名目繁多，令人咋舌，当中包括1,320加元（7,536港元）的急症室登记费，以及每日高达4,200加元（23,980港元）的住院费。此外，仅急症当晚的医生诊金已达1,980加元（11,304港元），住院期间每日巡房还需额外支付150加元（约856港元）。容羡媛计算，母亲住院5日，连同各项杂费及医生费用，总额高达近4万加元，折合超过23万港元。她坦言：「当时我哋都吓亲，点样畀啊？」

容羡媛大赞加国「诚信制度」

虽然帐单金额惊人，但容羡媛对加拿大的医疗系统亦有改观。她表示，医院采取「诚信制度」（Honest System），并没有要求先支付费用才进行治疗，甚至允许病人出院后才寄出帐单，并可选择分期付款，深信病人会信守承诺缴费。不过，这次经历的关键在于母亲出发前已购买旅游保险。容羡媛忆述，当时她们立即联络香港的保险公司，虽然大部分旅游保险以「实报实销」形式理赔，即需先支付费用再索偿，但保险公司在了解情况后，先为她们开设档案，让她们有更充裕时间处理文件及索偿程序。最终，母亲的全部医疗费用都成功索偿，顺利解决了这次财务危机。

容羡媛借此经历提醒所有计划外游的市民，尤其是前往医疗费用高昂的国家，紧记一定要买旅游保险，并要清楚了解保单条款，以备不时之需，才能玩得安心又放心。

容羡媛加国旧屋全面睇？