TVB新闻女神林婷婷报导成日叫老公？忠实观众：情况罕见 上月举行盛大婚礼火速回归岗位

TVB新闻女神林婷婷（Jacky），是明珠台《新闻报道》的台柱，她上月公布结婚喜讯，与同为TVB新闻部主播兼记者的男友李天耀（Timothy）举行盛大婚礼，收获满满祝福。婚后她火速回归工作岗位，继续在主播台上为观众服务，但有忠实观众发现一个有趣的细节。

林婷婷报道提及老公情况罕见

由于林婷婷与新婚丈夫李天耀同任职于TVB新闻部，而且两人都是英语新闻主播和记者，因此在播报新闻时，难免会遇到需要介绍由丈夫李天耀负责的报导。近日，就有观众留意到，林婷婷在明珠台《七点半新闻报道》中，专业地介绍下一则报导时，便提及了记者「Timothy Li」的名字，也就是她的丈夫。这种在新闻报导中提及另一半名字的「夫妻档」情况，在向来严谨的香港新闻界中实属罕见，引起了网民和观众的热议，认为是既专业又甜蜜的有趣画面。

李天耀与林婷婷被封金童玉女

林婷婷上月与男主播李天耀结婚，令李天耀的背景亦随即引起关注。他毕业于美国雪城大学，主修工业设计，却对国际事务充满热情。李天耀于2021年底加入TVB，凭借其广阔的国际视野和语言天份，深入报导过多项国际大事，并在2023年晋升为新闻主播。才华洋溢的他更经营个人YouTube频道，讲解历史与地缘政治，难怪能掳获女神芳心，二人被誉为新闻界的「金童玉女」。

