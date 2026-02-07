60岁刘嘉玲神级冻龄！与后辈合照外貌反胜被赞似妹妹 52岁香港天后皱纹涌现

近日乐坛天后杨千嬅迎来52岁的生日，人缘甚佳的她，连日来跟不少圈中好友庆生，当中包括相识多年的刘嘉玲，在生日饭局上少不了拍照留念，近日刘嘉玲将二人合照分享到小红书，想不到一石激起千重浪，网民纷纷留言激赞刘嘉玲保养得宜，皮肤白滑，外貌完全看不出已经「登六」，甚至比起52岁眼角现皱纹的杨千嬅更加年轻，只能说句「没有比较便没有伤害」。

刘嘉玲皮肤滑溜被赞冻龄美女

在生日饭局上，寿星女杨千嬅身穿一件粉红色休闲卫衣，手捧精致的生日蛋糕，脸上挂著幸福满足的笑容。刘嘉玲则身穿型格的黑色皮褛，配上珍珠项链，怀中抱著可爱的贵妇狗，一身打扮高贵而时尚。两人头贴头亲密合照，气氛温馨和谐，其后刘嘉玲将合照分享到小红书，想不到惹来网上热烈讨论，指刘嘉玲外貌冻龄，廿年如一日，反而杨千嬅虽然年轻8年，却是眼角有皱纹，面部浮肿，皮肤松弛，不及刘嘉玲的紧致，纷纷询问刘嘉玲如何神级保养。

刘嘉玲半退休养尊处优

刘嘉玲年青时已经是大美人，近年减少了幕前工作，养尊处优，闲时跟丈夫梁朝伟一起跑步行山，多次被网民野生捕获要求合照，刘嘉玲来者不拒，甚为亲民，影帝周润发也是她的星级跑友之一，而且刘嘉玲每次跑步也是素颜上阵，对自己容颜充满信心。

杨千嬅一人养全家挨到残？

至于杨千嬅曾患子宫肌瘤，生儿子丁进诺（Torres）时，已经冒了很大风险，身体状态曾被指每况愈下。而且她是家中经济支柱，一人养全家，多年来马不停蹄揾食，举办巡回演唱会外，又北上做商演及上综艺节目，包括《妻子的浪漫旅行3》及《我们的歌3》。杨千嬅曾表示过往做歌手追梦的路太辛苦，又耗费大量心力，令到自己「个人好虚」，挨到残的杨千嬅，比起进入半退休的刘嘉玲，外貌上难免被比下去。

