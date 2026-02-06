李龙基感情受挫再堕电讯「赠机」陷阱  被收数公司追讨两万  疑签名遭盗用报警求助｜独家

近月接连遭感情、金钱双重打击的75岁李龙基，再次堕入骗局！原来基哥去年因误信电讯商「赠手机」优惠签下合约，近日反被追讨逾二万元费用，昨天（2月5日）《星岛头条》独家直击基哥落泊地从元朗警局出来的情景。

李龙基经济状况大不如前

早前李龙基「未婚妻」王青霞被YouTuber「导游哥哥」Hugo拍到在佛山跟陈姓真老公、自己母亲一同过节做冬，「爷孙恋」继而正式划上句号。李龙基不只感情受创，「导游哥哥」再发片追击，指李龙基与第二任妻子卓海霞从未离婚，更直斥基哥为「失德基」、「提款基」、「计算基」等封号，指他根本无打算迎娶王青霞，搞到基哥要独家向《星岛头条》展示香港的离婚证明文件证明是单身状态。最惨「净身出户」的基哥将所有物业全数给予前妻，并为王青霞官司豪花数十万律师费，经济状况已大不如前，返港时为省钱要隐居货仓屋，这位「当黑基哥」人财两失的困境，可谓雪上加霜。

李龙基贪有免费手机

在身心俱疲之际，他再遇骗局。李龙基接受《星岛头条》独家访问时透露受骗的始末，他表示，2024年9月，作为A电讯公司30年长期客户的李龙基，获通知可免费获赠一部iPhone 16。他未有多想便欣然接受，并将手机沿用至今。然而，至今上月底，他竟收到另一间B电讯公司的欠款信，B电讯公司委托的追数公司多次来电追讨，欠款合共$21,500的费用。

李龙基签名疑被盗用

为此，李龙基亲自到A电讯公司查询，赫然发现一份与B公司的合约，上面有他的「签名」。但他坚决否认曾签署该文件，并指出：「因为合约上我嘅签名系印落去嘅……我怀疑佢哋用我喺平板电脑嘅签名，随意印到其他合约上。」他怀疑有员工盗用其电子签名伪造合约，而涉事员工据悉已移民。李龙基向《星岛头条》直言：「因为事态严重，我希望警方能帮到我。」他强调与家人共用A电讯公司的六个电话号码，每月缴交千多元电话费，自己与B公司毫冇关联，对合约中提及的五个陌生电话号码一无所知，从未收卡亦未使用。

李龙基报警讨回公道

最终，李龙基日前亲自前往元朗警署报案，将假合约及追数公司的资料交予警方调查，并计划向消委会求助。他无奈表示，事件完结后必定会终止使用A公司的服务，并呼吁市民小心电子签名的风险。他认为事态严重，决定报警并将事件公开，讨回公道：「无缘无故屈我这两万几元，令我非常唔开心，我一定要取回公道，啱啱已落口供，警方话会跟进，我等佢哋通知。」

