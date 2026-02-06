65岁「金牌配角」吴廷烨憔悴露面 颈暴青筋中气不足 靠做一事为身体充电：唔做就唔够精神

有「金牌配角」之称的65岁吴廷烨近年健康状态成为焦点，虽然与以往一样瘦削，但面颊凹陷兼略见憔悴，一度令人担忧他的健康状况。有一段时间未有现身的吴廷烨近日终「上水」在抖音拍片晒近况，片中看到吴廷烨面颊凹陷，颈部的青筋凸显，状态憔悴，连说话都欠缺中气。

吴廷烨与影帝梁朝伟份属好友

吴廷烨在1982年于第11期TVB电视艺员训练班毕业，当时同班同学有周星驰及吴镇宇，吴廷烨更与影帝梁朝伟成为好友，当日梁朝伟与刘嘉玲结婚，吴廷烨担任首席伴郎。吴廷烨在圈中出名的孝顺仔，当年离开亚视后北上发展，至近几年为照顾年纪老迈的母亲，决定回流返香港照顾。

吴廷烨外貌似乎更见憔悴

有一段时间未有现身的吴廷烨，日前终于更新抖音，不过他的外貌似乎更见憔悴，虽然近日天气回暖，但他依然穿上厚厚的背心羽绒，独自坐在茶餐厅叹茶，以沙哑的声线称饮罗汉果茶兼食海南鸡饭，其后又贴上做运动的相片并说：「今天要努力，因为我不做运动就不够精神，可以说充电吧。」性格低调的吴廷烨鲜有谈及自己的健康状况，只是曾贴上与妈妈的合照时，曾留言表示：「我好好，大家唔好担心！」

吴廷烨因性格问题星途受阻

吴廷烨初入行在剧集中参演跑龙套角色，当时吴廷烨与初恋情人分手，深受情伤影响而缺席TVB一个重要节目，结果TVB没有与吴廷烨签约，他惟有入亚视艺员训练班并效力亚视。在1998年因亚视剧集《我和僵尸有个约会》饰演「堂本真悟」而为人熟悉，多年来演过不少奸角，2007年与亚视约满后，曾向电影圈发展，但因性格问题令他决定放弃，转战国内拍电视剧：「𠮶阵都系拍啲普通角色，得几组戏兼钱又少，仲要睇人面色，点解仲要留喺香港拍？所以咪索性返内地拍剧，一来可以拣剧本、钱又多，时间又好。」本来吴廷烨在内地发展不俗，因高龄妈妈突然心脏有问题，他就马上回港抽时间陪伴她，由半山寓所搬回黄大仙凤德邨公屋居住。

