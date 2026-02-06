佘诗曼台上挞低惊心动魄  骇人画面曝光视后冷静反应获赞  网民细思极恐点出避过严重受伤关键

现年50岁、早前凭《新闻女王》再创事业高峰的四届视后佘诗曼（阿佘），昨晚（5日）盛装出席于内地举行的「微博之夜」颁奖典礼，但在万众瞩目的舞台上却发生惊险意外，整个人失衡向前仆倒，情况一度非常狼狈。不少网民大赞佘诗曼仆倒后反应冷静尽显女王风范，亦有人指幸好佘诗曼「唔系头落地」，不然或许会严重受伤。

佘诗曼仆倒骇人片段曝光

事发时，佘诗曼正准备上台领取「微博年度实力演员」奖项。从现场影片可见，她身穿一袭华丽的水晶镜面刺绣黑色晚装，在工作人员的引领下步上舞台。正当她走完阶梯、踏上主舞台的瞬间，疑似因晚装裙摆过长而不慎被绊倒。她顿时失去平衡，整个人朝前方仆倒在地，双手看似撑地以作缓冲，惊险一幕让现场人士大为紧张，身旁的工作人员立即上前将她扶起。

佘诗曼数秒内恢复仪态

尽管发生意外，佘诗曼的反应却极为迅速和专业。在工作人员的搀扶下，她几乎是立即站稳阵脚，随手整理了一下仪容，脸上没有露出一丝慌乱或痛苦的表情，反而保持著从容的微笑，随即优雅地继续走向舞台中央，整个过程不足数秒，仿佛意外从未发生。

佘诗曼处变不惊获赞

她的专业表现引来网民热议，不少人大赞她「身经百战，处变不惊」、「即使遇到意外亦能迅即保持仪态，尽显女王本色」。亦有网民为她捏一把汗，留言指「幸好今次不是头先着地，不然可能会严重受伤」，庆幸她并无大碍。

佘诗曼获颁实力演员奖

佘诗曼今次与叶童、李乃文和童瑶一同荣获「微博年度实力演员」的殊荣。她在台上发表得奖感言时表示：「有实力不代表一切，愈有实力就愈要努力！我会继续努力做好我每一个角色，回馈大家」，一番话尽显其对演艺事业的热诚与谦逊。

佘诗曼红色低胸晚装抢眼

事实上，阿佘当晚悉心打扮，先以一套艳丽的红色低胸晚装与叶童携手踏上红地毡，其后再换上这套黑色晚装领奖。今日中午，她亦在社交网站上分享了昨晚两套晚装的美照，并留言写下：「一个值得纪念的晚上，感谢！」，看来心情丝毫未受跌倒意外影响。