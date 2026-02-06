谢霆锋大仔Lucas澳洲地铁拍拖断正？贴实火辣少女一动作证极宠溺  曾传恋大30岁滑雪教练

现年18岁的谢霆锋与张栢芝大儿子谢振轩（Lucas），尽得父母真传，外型高大帅气，一直是外界焦点。近日他远赴澳洲留学，继早前被网民捕获与妈妈张栢芝在当地添置家具后，日前又有新动态。有网民在澳洲地铁车厢内，巧遇Lucas和一名少女并肩而坐，Lucas的一个「宠溺眼神」更让网民纷纷猜测，这位神秘少女就是他的新女友，疑似恋情曝光！

Lucas宠溺眼神露馅

从网民发布的照片可见，Lucas身穿黑色型格T恤，发型蓬松随性，帅气依旧。他身旁坐著一位长发少女，虽然少女的脸被可爱的卡通图案遮住，但两人之间的氛围却充满了青春的甜蜜气息。在其中一张照片中，Lucas转头望向少女，脸上挂著一抹藏不住的微笑，眼神中充满了温柔与溺爱，让不少网民直呼：「这绝对是恋爱的眼神！」。

Lucas身旁少女身材火辣

虽然看不见少女的全貌，但从她露出的下半张脸，可以看到她正灿烂地笑著，相信是一位笑容甜美的阳光美女。她的打扮亦十分抢眼，身穿白色小背心和牛仔短裤，露出健康的小麦色肌肤和修长美腿，打扮青春之余，亦带点健康小性感。有眼利的网民更从其手袋和鞋履品牌猜测，少女的家境不俗。偶遇者更称，朋友对Lucas和这位女生的评价很高，赞赏他们外表出众，内心亦很纯净，气场极佳。

Lucas曾传恋上大30岁女教练

事实上，这已非Lucas首次传出绯闻。早在2024年，他现身支持爸爸谢霆锋的演唱会时，身边已有一位长发妙龄女子全程陪伴，当时已被指关系不一般。其后网民更「起底」，指该女子是Lucas的高中同学，亦有指这名同学，有机会就是今次Lucas身旁的「地铁少女」。而更具争议的，是Lucas在16岁时，曾被爆出一段「姐弟恋」，传闻指他恋上比自己大30岁、已届46岁的滑雪女教练，更有传二人已同居，张栢芝因此气到入院。不过，该传闻并无实质证据，其后已被迅速否认。

